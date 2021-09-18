隨著傳統旺季到來，拉貨力道增強帶動PCB廠營收升溫，據台灣電路板協會（TPCA）統計上市櫃PCB廠8月營收月增7.66％、年增22.61％，其中又以軟板廠年增31.53％，優於硬板表現。

法人表示，按照往年正常新品推出的節奏，7月開始小量出貨，第三季期間逐月增量，並在9月、10月達到高峰，而台系軟板廠與智慧型手機的連動也較大，隨著新機拉貨，如臻鼎-KY（4958）、台郡（6269）8月營收同步升溫，均創下歷年同期新高，嘉聯益（6153）8月營收也較7月有所成長，看好下半年新品動能仍在，預期軟板廠第三季營運將維持強勁走勢。

臻鼎8月營收145.2億元、月增24.6％、年增40.8％，累計前八月營收達831.8億元、年增28.9％，為歷年同期新高。公司看好下半年有多項動能挹注，如高階軟板、IC載板、超薄HDI（Mini LED背光板）、SLP、汽車板等，產品組合有利、正面看待後市營運，全年維持逐季成長的目標不變。

台郡8月營收30.65億元、月增10％、年增20.4％，累計前八月營收達200.3億元、年增24.1％，創歷年同期新高。台郡看好下半年新手機LCP天線的強勁需求，以及新穿戴產品貢獻，正面看待第三季營運看法不變，目標挑戰第三季整體產值破百億。

嘉聯益8月營收13.1億元、月增1.76％、年減9.36％，累計前八月營收為96.76億元、與2020年同期持平。公司先前指出，主要看好傳統旺季來臨，消費性電子需求升溫，正面看待下半年新品效益，目標下半年營運漸入佳境。

華通（2313）則是2021年新加入美系軟板供應的PCB廠，隨著新品啟動拉貨，華通8月營收也明顯成長，58.1億元、月增8.47％、年增2.85％，累計前八月營收達369.3億元、年增1.92％，創歷年同期新高。公司看好軟板新品、HDI需求強勁、訂單能見度明朗，下半年會是傳統旺季氛圍，惟疫情發展反覆，以及長短料、匯率等影響，仍要持續觀察。

(時報資訊)

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