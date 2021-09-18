盤勢觀察：

本周台股延續季線附近的來回震盪整理，若節後能有顯著的拉抬量能，則突破右肩整理的漲勢可期。中秋節前賣壓於周間釋放，周五早盤賣壓減弱，於10點前後自平盤吸引買盤追價，航運、工具機、IC設計等族群相對強勢，因富時指數季度調整盤後生效，被動基金於收盤最後一筆進行調整，成份股出現量價劇烈波動，指數最後一盤從上漲99.8點，翻黑為下跌1.91點收17,276.79點，日K留長上影線。

加權指數日KD處回檔修正中，惟仍位於50附近，並未實質進入弱勢，周K呈量縮窄幅整理，節後當周僅有三個交易日，若續為量縮型態，周KD指標整理，須待季底當周量能擴增，方有助於研判法人作帳行情與第四季佈局重點。

盤勢分析：

關於中秋變盤之預期，歷史統計近15年節後5日上漲機率87％，惟持續的低量較不利於攻高走勢，若Fed於下周利率會議維持鴿派立場，且美股對縮減購債規模並不視為新利空，美股有撐則季底前台股內外資的操作仍可望維持正面看待。

第四季展望因總經數據並未轉弱，聯準會對通膨的解讀為暫時，10月公佈企業財報利多，則資本市場相對樂觀。11月須留意台股MSCI季度調整及美國兩黨對債務上限的歧見，當月多空轉折變數較大，至12月年終、季底走勢若延續轉折月的趨勢，宜採取順勢操作。

第三季主要指數多呈現見高修正、來回震盪，僅少數呈現強攻漲勢，道瓊指數在四巫日前守半年線，受惠於實體經濟數據的支撐，IMF對全球與美國GDP上修，美國8月零售銷售月增0.7％，與9月費城Fed製造業指數雙雙優於預期，重要的數據偏多，緩和通膨與國會稅改的衝擊。

9月季底行情若投信並未壓低結帳，留意Fed利率會議、白宮半導體會議，後市仍可望在資金寬鬆、企業獲利成長的偏多預期下，維持相對高檔，持續聚焦與美國基建題材相關的原物料、五倍券利多族群、半導體、航運及電動車等。

投資策略：

加權指數周五因富時指數調整生效日而壓低，惟櫃買指數並未受影響，於高點作收。以半年線的相對位置比較，加權指數雖量縮震盪但維持在月線附近、半年線之上，櫃買指數則於9月兩度壓回測試半年線，股價修正與輪動主軸在於矽晶圓、第三代半導體及IC設計等，應留意季底內資籌碼的動向。

後市除持續關注權值股外，亦可留意橫向整理後，守穩於半年線的航運股，以及自高檔修正或跌深的電子股，惟前題須以基本面獲利本質、產業前景與趨勢為主要考量，並非所有跌深股均有反彈可期。目前那斯達克與費城半導體指數於均線位置上，仍優於道瓊與標普五百，這個趨勢若於Fed會議後仍未改變，則台股可持續關注科技股中的半導體、IC設計，其中高階製程、高速運算、高速傳輸等獲利成長的指標股。

(時報資訊)