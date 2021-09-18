勞動基金運用局宣布，將於第四季辦理新制勞退基金110年度國內投資絕對報酬（約6.48％）型委託經營，總委託金額為480億元，預計委託6家投信。同時，運用局為鼓勵國內企業注重企業社會責任（CSR），此次委託經營計畫將以編製CSR報告書之上市櫃公司為投資標的，以具體行動落實永續投資策略。

運用局表示，自即日起接受投信送件新制勞退基金480億元絕對報酬型委託經營，預計10月14日截止收件，資格審查預計要10個工作天，計劃審查估計也要約30個工作天，因此，預估遴選作業完成最快也要11月下旬，至於撥款時機則視市場情況而決定。據統計，到目前為止，去年底仍有250億元尚未撥款。

由於台股基本面相當穩健，股市展望正向成長，運用局表示，此次委託投資要求年報酬率，以台灣證券交易所公告之近五年股票集中市場平均殖利率為基準，再加計250個基本點為收益目標（3.98％+2.5％=6.48％），期導引國內投信長期佈局且投資於穩健獲利之高殖率個股，並以團隊方式積極主動之管理與靈活彈性操作來提升報酬。

另外，此次委外原則預計選任6家代操業者，然為擇優受託機構，運用局指出，未來得標家數以不超過申請業者二分之一為限，亦即若參與投標的業者未達12家以上，則選任得標家數將少於6家。

運用局強調，多年來致力於推動社會責任投資，將社會、環境與公司治理等因素納入投資及管理考量，並在兼顧收益的前提下，積極透過資本市場的力量，促進社會永續發展，維護基金長期穩健的收益目標。

(時報資訊)