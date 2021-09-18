美國聯準會（Fed）9月利率決策會議緊接中秋節後召開，市場預料年底前宣布縮減量化寬鬆（QE）已成既定方向，具備成長型與價值型雙特性的股票將成選股主軸，包括中菲行（5609）、京元電（2449）等14檔個股可攻可守。

法人指出，假設23日確定Fed因疫情暫緩縮表，大盤將具備挑戰萬八的機會，但考量QE在今年底前就會開始退場，將造成10年期公債殖利率攀高，成長型股票將面臨重新估值壓力，資金或將提前調整，因此建議以穩健操作為主。

面對大盤可能的波動，篩選具備高殖利率、營收成長等雙題材股票，中菲行、京元電、志超、精技、超豐、矽格、運錩、盛群、捷迅、亞泰、大綜、創惟、百容及博大等14檔個股均達到近五年平均殖利率均大於5％，以及7、8月營收接連創下歷史新高的條件，將有助抵禦未來公債值利率上行風險，並能滿足資本利得需求。

貨攬業者中菲行受惠部分貨運因高漲的海運運價與塞港問題，由海轉空，加上傳統旺季加持，海空路運輸艙位供給持續吃緊，營收連三個月改寫單月新高外，累計今年以來營收也達218.79億元，年增48.96％，逼近去年全年226億元業績水準。

封測廠京元電也因上游晶圓代工廠產能滿載，訂單熱絡，第三季營收及獲利均可望改寫新高，今年公司也將資本支出大舉調升至160億元，營運一路看旺到年底。

萬寶投顧董事長朱成志認為，中秋節後影響變數去除，多頭重新整隊，對大盤偏多看待。尤其16日量能應為今年谷底，隨著交易恢復正常，包括高價股、電動車、半導體等主流不變，電金傳等類股在今年都仍有一片天。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意