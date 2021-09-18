台股本周受中秋長假前調節賣壓影響，加上當沖冷卻，量能持續萎縮；興櫃本周成交金額「驟降」至136.05億元，較上周大減近四成之多，市場「銀彈」大舉出走中。惟另一方面，資金仍積極轉進「防禦型股票」，生技族群的光晟生技（7561）單周大漲23.53％，創王（6724）、天力離岸（6793）則是勁揚近兩成。

大盤節前多空拔河、資金明顯收手，市場資金轉看「防禦型股票」，生技族群以及中長線利多亮眼的題材股成為焦點。其中，光晟生技股價周漲幅達23.53％，16日最高價更達61.4元，創逾一年來新高；創王、天力離岸、來頡、巨有科技、聯享、秀育、國鼎，周漲幅則落在10～20％間。

興櫃光晟生技與子公司東宇生物科技合併基準日調整為10月1日，且東宇生技免疫細胞實驗室之細胞製備場所，符合人體細胞組織優良操作規範，申請細胞製備場所獲衛福部函覆認可。光晟生技8月營收為0.17億元，較去年同期大增58.8％。

創王光電則是發展出超高像素密度近眼顯示技術（uNEED）、智慧畫素與驅動IC，可應用於5G及人AI領域。今年上半年每股純益（EPS）4.83元，較去年同期虧轉盈，具備轉機題材，單周大漲19.65％。

再生能源發展將成國際重要趨勢，國內2026年起每年將開發招商容量提升至1.5GW，天力離岸掌握離岸風機葉片關鍵優勢，股價單周強漲18.62％。法人指出，在長假效應下，投資人紛紛將漲多股「獲利入袋」，至於泛綠能等中長線題材股，此時則可望獲資金青睞。

興櫃「餐飲生力軍」也大展蜜月行情，路易莎咖啡17日以每股118元登錄興櫃，以132元開出，最高價更一度攻上209元，與登錄價格相比，一張股票價差高達9.1萬元；17日均價189.28元，單日漲幅高達60.41％，一舉擠下9日才風光上市的八方雲集，僅次於餐飲股王瓦城。

(時報資訊)

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