距離第三季季底，台股交易日僅剩最後七個營業日，觀察投信買盤資金流向，包括亞聚（1308）、金像電（2368）等15檔獲投信連續買超，天數在3～11天以上，累積張數則在1,315～12,244張不等，帶動個股本周行情表現，周漲幅在0.46～18.3％以上，擔綱投信績效扛霸子。

籌碼面上，外資本周買超台股44.94億元，已連續四周回補，而投信法人更是轉賣為買，本周回補49.29億元，僅自營商賣超113.98億元，三大法人本周合計賣超19.75億元。

觀察盤面獲投信青睞者，聚焦在亞聚、金像電、台塑、聯茂、鴻海、裕隆、緯創、華新、光洋科、奇鋐、智原、仁寶、東元、台燿、儒鴻等15檔，以電子股居多，鴻海、裕隆的上榜，顯示法人對電動車題材的看好。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳指出，美股拉回整理加上中秋長假將至，導致本周台股回檔。疫情導致的產線停擺狀況尚未停歇，市場關注Delta病毒是否將在冬季掀另一波高峰，以及美聯準會（Fed）縮表的態度都影響投資人信心，預料短期台股將陷入高檔震盪，未來訂單能見度高的產業是現階段選股方向。

張士琳指出，電動車全球熱銷，目前持續看好電動車供應鏈未來表現。隨第四季進入汽車產業旺季，加上新舊傳統車廠爭相搶進電動車市場，2021年以來台灣汽車零組件大幅成長16.6％，預估車用零組件訂單需求將可望延續至2021年上半年。

除電動車相關外，PCB（印刷電路板）是另一投信關注族群。據統一投顧報告指出，伺服器需求強勁，PCB拉貨延續，目前訂單能見度已至第四季，伺服器供應鏈會是電子產業中相關需求較健康族群，包括台光電、聯茂、台燿、金像電、金居等值得留意。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意