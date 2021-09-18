蘋果新機iPhone13於17日起開放預購，預計下周五（24日）正式在台灣面世，由於蘋概股股價基期相對較低，再加上未來拉貨潮有望帶動營收成長動能維持至10月或11月，吸引外資逢低買盤進駐，廣達（2382）及金像電（2368）等11檔個股，17日獲得外資法人敲進，股價率先表態。

蘋果新機發表會後市場反應雖然兩極化，有人認為沒有太多令人驚喜的創新，但有不少人預期此次加量不加價，有望帶動換機潮，由於i12也大降價，投資專家也對今年蘋果手機整體銷售看法正面，目前市場估計今年全年蘋果手機銷售有望達2.28～2.35億支。

隨著i13於17日起開放預購、並將於24日問世，可望帶動台廠供應鏈一波拉貨潮，17日概念股股價齊步放亮走揚，據統計，廣達、金像電、可成、景碩、鴻準、康舒、國巨、順德、華通、南電、達運等，股價約大漲2～9％之間，同時也獲得外資加碼買超，尤其廣達及金像電單日各獲外資買超5,231張及3,977張。

台新投顧副總黃文清指出，蘋果新機雖然不如市場預期的有創新設計，但規模及晶片都有提升，對於蘋果新機銷售看法樂觀，估計第四季整體蘋果手機銷售量可達9,000萬支，目前市場預期首購情況應會相當熱烈，至於首購後能否持續衝刺向上，就要再觀察，以台廠零組件廠來說，拉貨潮至少會維持到9月及10月，組裝廠則可望旺到11月。

國票投顧分析，蘋果此次推出眾多新品以吸引大眾目光，有利相關供應鏈產品出貨動能可望由9月持續增溫，加上年底節慶將進一步推升消費買氣，營運高峰可望延續至11月後，有利相關個股業績表現。

投信法人指出，根據調研公司Counterpoint的資料顯示，蘋果第二季的出貨量依然創下歷史新高，占全球智慧手機總收入的40％。隨著全球5G網路設備持續增加，加上歐美購物季即將展開，未來銷售量將可望進一步擴展。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意