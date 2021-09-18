2021年上半年受惠於上游材料緊缺、以及市場需求旺盛，面板價格一路上漲，各家面板廠維持高稼動水準，CINNO Research統計顯示，全球主要面板廠上半年營收總額近748億美元、換算逾新台幣2兆，營業利益更高達110億美元、超過新台幣3,000億，創下歷史紀錄，其中，大陸面板廠營收規模首次站上全球第一的位置。

統計根據，2021年上半年全球主要面板廠營收約748億美元，年增55％，相比去年下半年則成長12％。從區域分布來看，大陸幾大面板廠總營收約316億美元（折合新台幣8,848億元），年成長率高達98％，約占全球主要面板廠總營收的42％，營收占比較去年同期增加9個百分點，大陸面板廠營收市場占有率首次站上全球第一。

韓國面板廠因為策略性退出LCD面板市場，在2021年上半年的總營收全球市場占有率下降到33％，同比下降7個百分點。台灣面板廠上半年營收總額新台幣3,774億元，年成長率達64％，全球市占率為18％。日本面板廠上半年營收基本上與去年同期持平。總體而言，隨著大陸面板廠商產能量體放大，營收成長動能也優於全球整體表現。

根據CINNO Research統計數據，從各面板廠營收排名來看，京東方營收占比22.2％，首次位列全球第一位，LGD維持第二位，三星顯示器則是從第一的位置下降到全球第三。友達、群創、TCL華星三家面板廠營收差異不大，僅以微小差距分列全球第四、第五和第六名。夏普位列全球第七，天馬排名第八，惠科首次躋身前十大排名第九，咸陽彩虹則排在第十位。

從獲利表現來看，CINNO Research統計指出，2021年上半年全球面板廠總營業利益超過110億美元，創歷史新高，全球僅四家面板廠營業虧損。從各面板廠營業利益排名來看，京東方以絕對優勢超越三星顯示器位列全球第一，占全球面板廠營業利益的26％；三星顯示器排名第二位、群創緊跟其後排名第三，TCL華星則是排名第四。友達、LGD、惠科分列第五、第六和第七名，咸陽彩虹、彩晶和天馬則分列第八至第十名。

(時報資訊)

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