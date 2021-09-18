中租控股旗下馬來西亞仲利成功17日完成三年期1.2億美元（約合新台幣33.3億元）聯貸簽約，銀行團超額認購率逾200％。

中租控股表示，馬來西亞仲利成功這次所募集資金主要是用來充實營運資金，增加資產規模。這次聯貸案的統籌主辦銀行為兆豐銀行，共同參與包括一銀、彰銀、土銀、台新銀、合作金庫、安泰銀、華南銀、臺灣中小企銀、中國輸出入銀、台中商銀及上海商銀新加坡分行等11家金融機構，超額認購金額為原訂募集金額的213％，最終以1.2億美元簽約，顯見銀行團對仲利成功經營成果的肯定，同時也看好新南向商機。

中租控股在馬來西亞據點─仲利成功成立於2015年9月，為中租控股與馬來西亞成功集團合資所成立公司，在馬來西亞市場先經營車輛分期業務，依中租資料顯示，該公司進入馬來西亞市場第一年即獲利，2018年即成為第二大中古車融資公司，擁有超過1,500家經銷商網絡，隨後再跨入重型機車市場，並在2018年並取得貸款執照，以逐步拓展中古車、重型機車與輕型機車，以及企業金融與保險經紀等多元業務。

仲利成功公司於馬來西亞吉隆坡設立總部，新山（Johor Baru）與檳城（Penang）分設南、北二家分公司，另於峇株（Batu Pahat）、怡保（Ipoh）、馬六甲（Melaka）、芙蓉（Seremban）與關丹（Kuantan）設置辦事處，且在亞羅士打（Alor Setar）與昔加末（Segamat）設立行動辦事處，積極開拓馬來西亞版圖。

(時報資訊)

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