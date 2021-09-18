隨台股上市櫃公司陸續發放現金股利，短期資金需求高峰也漸消化，央行透過公開市場操作調節流動性，未到期定存單餘額也從5月時最高衝破9.5兆元，8月底一度大降至9兆元邊緣，差距約5,000億元，近來又回到9.3兆元上下，但隨月底加季底會有一波資金需求，預料短期內餘額難大量增加，應會持續徘徊在9.3兆元上下。

銀行資金調度主管表示，每年在農曆年過後到年中，通常有大量資金回流金融機構，閒錢滿溢無處去，央行即加發定存單沖銷，擴大回收市場上的過剩資金。但進入下半年，先是報稅季的稅款需求，再來則是第三季台股發放龐大現金股利，往往出現短期資金需求趨緊，央行反向減發定存單，放錢到市場，維持充裕的流動性。

觀察未到期定存單餘額統計，今年以來因中央銀行機動調節，變動相對較大。銀行資金調度主管說明，未到期餘額從去年底衝破9兆元後，因閒錢仍續增加，今年初以來央行增發定存單，餘額一路走高至5月初衝破9.5兆元、創歷史新高紀錄。之後短期資金失衡，減發定存單放錢後，7月底已大降至9.2兆元，8月底再探9兆元邊緣，等於5月至8月短短三個月間，市場流動性增加5,000億元。

銀行資金調度主管指出，其實今年台股現金股利發放金額高達1.54兆元、創新高紀錄，較原本最高2019年1.44兆元多出1,000億元，短期資金分配不平均更明顯。但央行以公開市場操作機動調節，反應在代表短期資金結構變化的金融業隔夜拆款利率，仍持穩在約0.08％上下。

整體來看，全球主要央行貨幣寬鬆不變，中央銀行23日將舉行第三季理事會，預料政策利率將連六季不調整，仍維持寬鬆環境不變，預料未到期定存單餘額9兆元之上續為常態。

(時報資訊)