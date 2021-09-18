三因素讓8月刷卡金額恢復成長。銀行業者表示，在保費刷卡延遲進帳，加上中元普度與開學前3C產品刷卡增加下，8月信用卡刷卡金額推上2,512億元，較去年同期增加168億元，成長7％，終於中止因疫情造成的連兩月刷卡金額衰退，同時累計前八月刷卡金額已突破2兆元，達2兆225億元，比去年同期成長2.4％。

7月31日因為遇周六，當月最後一批保費刷卡金額，會遞延到8月入帳，再加上第三級疫情警戒是7月27日起降到第二級，8月民眾開始逐步恢復出遊、飲食、逛街等，最重要是中元普度需採買拜拜物資，及開學前刷卡，都貢獻不少刷卡量。

今年與去年所得稅都因疫情延後申報一個月，刷卡繳稅多在7月入帳，但今年7月刷卡金額3,354億元，比去年同期衰退7.5％，6月是疫情警戒升高到第三級後的完整第一個月，刷卡金額降到2,153億元的今年最低，亦比去年同期衰退9.19％，8月刷卡金額恢復成長，扣除7月繳稅因素，算是5月本土疫情爆發後較正常的刷卡量。

8月33家發卡機構，有2/3刷卡量都比去年同期增加，單月刷卡第一高是國泰世華銀，8月有414.7億元，比去年同期成長17.5％以上，累計前八月國泰世華銀的信用卡已刷3,288億元，亦是所有發卡機構第一，同比成長2.35％。

中信銀在7月刷卡月以近700億元拿下單月第一後，8月刷卡金額約378億元，排名第二，累計前八月刷卡金額亦有3,161億元，也是暫列第二，同比成長5.68％。

玉山銀信用卡8月刷卡近372億元，名列單月第三，累計前八月刷卡金額2,995億元，也是第三名，今年可能因為玉山銀修改其神卡的回饋方式，前八月刷卡金額略下降8.3％。

8月刷卡金額第四名是台新銀，有280億元以上，同比成長近5％，累計前八月刷卡量則有2,291億元，成長1.3％左右。台北富邦銀行亦有推出回饋神卡，前八月累計刷卡量已破2千億元，比去年同期成長11.3％，排名第五，8月單月刷出246億元左右，亦是第五，同比成長近15％。

(時報資訊)