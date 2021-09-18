數位金融時代，各銀行都在裁減分行，留存的實體分行將主攻財管客戶。新光銀行總經理謝長融指出，新光銀行的財管規模年成長7至9％、高資產客戶年成長10％，未來實體分行布點或遷址，將優先考量具發展潛力的新興重劃區、科學園區，甚至緊鄰豪宅區，藉以開拓高資產客戶，爭取未來三年管理資產規模破兆元。

謝長融指出，未來三年分行布點將「逐客戶」而居，隨城市發展，人口移往新興市區或商業活動集中地區，透過大數據，分析分行區域特性及經營潛力，全台重點重劃區主要集中在六都，共約20處，將陸續遷移分行鎖定新興重劃區與科學園區，以掌握高所得年輕族群的財管商機。

如新光銀將原本的壢新分行搬到青埔，永和、林口、高雄、東新竹、竹北六家分行、台南分行都陸續搬到當地指標豪宅區，朝有業務發展機會的地區發展。

新光銀副總吳碧芬表示，國內銀行財管資產規模每年成長3到5％已算「很好」，但新光銀成長率高達7至9％，資產5千萬元以上的高端客戶達1,800多人，資產100萬元以上族群也有20多萬人，財管業務成長快速。

吳碧芬表示，新光銀四年前財管資產管理規模不到5千億元，現已朝8千億元邁進，金管會目前正推動財富管理2.0，未來三年新光銀也將爭取更多高端財管客戶群，規劃人數可從年成長10％拉高到20％，財管手收近年也可望快速成長，財管專家團隊也已建設完成，力拚未來三年內AUM上兆元。

新光銀副總林俊辰則指出，新光銀在信貸發展也相當快速，尤其在數位帳戶的推升下，整體信貸規模已突破600億元，排名業界第五，至於房貸方面，今年原本目標成長7％，但在房市熱絡帶動下，6、7月已提前達到全年目標，整體消金業務成長也都有7％亮眼成長。

新光銀行資深副總李正國則指出，新光銀數位產品力已大幅提升，可做到310「三分鐘申貸、一秒核准、零人工」，未來數位行銷力是銀行核心能力，也持續提升顧客體驗。

(時報資訊)