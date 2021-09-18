美國8月核心消費指數年增4％，但低於7月升幅4.3％，而月增率亦放緩至0.1％。另一方面，由於能源成本上升，8月整體消費物價指數年增5.3％。事實上，部份支持價格上漲的過渡性因素，例如二手車價格，於8月回落，舒緩通膨壓力。再加上8月非農就業職位增長亦遜於預期，美國聯準會9月宣佈減少買債的機會不高。投資者需要留意美國通膨及公債殖利率的變化。

美股近期走勢反覆，近期數據顯示美國經濟有放緩跡象。此外，部份民主黨人提出增加企業稅，上調高收入人士的個人稅，增加資本增值稅以及回購稅等。其實，由於基數逐漸回復正常，2021年下半年盈利增長減速至20％，2022年將進一步放慢至10％。面對美國國內政治不明朗、經濟放緩等因素，近日有不少大型投資銀行對美股短期持審慎態度。預期美股短期走勢仍反覆偏弱。

資金近期流入商品股，主要原因包括：1，受疫情影響，不少地方的航運以及供應鏈出現阻滯，導致供應不足；2，聯準會主席鮑爾表示短期不會升息，反映其鴿派立場。其中，金屬及油價均明顯上升。事實上，近期經濟數據顯示，中美經濟均有放緩跡象，需求帶動商品的效應，並不明顯。因此，近期的商品升市，或由投機資金推動。投資者較宜考慮作短線部署。

由於不少新興國家新冠疫苗接種率低，導致感染個案攀升，對經濟造成明顯衝擊。此外，中國經濟放緩，以及預期美國聯準會將於2021年底之前減少購債，均打擊新興市場氣氛。因此，新興市場近期表現欠佳。短線而言，疫情使環球經濟增長放緩，新興市場仍有壓力。然而，預期踏入2022年，上述部份不利因素將減退，加上新興市場估值偏低，投資者可於第四季趁調整低吸。

受到經濟數據疲弱，以及全球股市回落，A股過去數日走勢亦回落。除能源股外，不少類股走勢疲弱。其中，恒大債務問題愈趨惡化，不利金融及地產股。此外，半導體以及新能源股走勢亦乏力。然而，A股單日成交金額持續保持人民幣1兆元之上，反映市場流動性仍然充裕。但中國市場9月20～21日以及10月1～7日黃金周假期休市，預期投資者短期傾向觀望，預計主要指數區間震盪。

由於中國經濟放緩，以及互聯網企業持續面對反壟斷監管，港股近日再度受壓，恒指一度跌至年內低位24,424點。事實上，疫情使環球經濟增長放緩，不利港股投資氣氛。然而，預期中國中央將透過貨幣及財政政策，支持經濟增長，可略為舒緩港股壓力。恒指主要支持於24,000點。

中國8月份零售、工業以及固定資產資產投資數據均遜於預期，8月零售銷售增長只有2.5％，明顯低於市場預期的7％。其中，受疫情影響，8月餐飲業銷售按年下跌4.5％；而由於晶片供應短缺，汽車銷售銷量明顯下挫。此外，今年前8個月固定資產投資按年上升8.9％，基礎建設投資年增率只有2.9％；而房地產投資雖然有所放緩，但前8月仍上升10.9％。

由於中國國內疫情仍有反覆，再加上商品以及海運成本上升，對下游企業，特別是中小企造成壓力，國內經濟短線仍有放緩風險。然而，2021年前8月基建開支增長放緩，而政府尚有大量專項債尚未發行，預期未來數月將加快，以推動基建增長。預期相關材料以及建築企業將可受惠。

(時報資訊)