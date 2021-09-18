曾經是大陸商業地產霸主的萬達集團，近年在積極甩賣資產瘦身、減除負債下，日前傳出旗下的萬達輕資產商業地產（簡稱萬達商管）有意赴港上市。其中，萬達商管在上市前的Pre-IPO融資中，共籌集達60億美元，成為大陸2021年最大規模的上市前融資案之一。

路透17日引述消息人士說法指出，萬達商管本次融資是由太盟投資集團（PAG）領投，PAG合共投資28億美元，包括19億美元的股權投資及9.33億元的銀團貸款。另據陸媒報導，大陸房產巨頭碧桂園在此輪融資中投資約15億美元，騰訊、螞蟻集團等互聯網業者也有參與此輪融資。

中國證監會官網顯示，萬達商管於今年3月撤回A股上市申請，隨後計劃赴港上市，在完成內部重組後，已在8月20日已遞交境外上市申請，目前中國證監會已接收申請材料。報導稱，萬達商管IPO的集資規模達約30億至40億美元（約合234億至312億港元），安排行包括中信證券、瑞信及摩根大通。

知情人士表示，目前萬達商管已經完成內部資源重組，包括輕資產商業營運、人員等調整均已基本完成。值得留意是，萬達商管於今年3月底曾經獲得珠海國資委出資人民幣（下同）30億元入股，成為戰略投資者。目前萬達輕資產商管公司管理多達368處萬達廣場，以及155個在建的萬達廣場。

(時報資訊)