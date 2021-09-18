SPAC（特殊目的收購公司）上市已成為當前全球資本市場的火熱話題，繼新加坡9月初訂規範允許SPAC掛牌，成為亞洲首個允許SPAC上市的重要金融中心後，港交所也於17日港股盤後發布SPAC徵詢意見，規定SPAC從首次公開發售籌集的資金須至少達10億港元，引發周圍資本市場高度關注。

先前面對SPAC的借殼上市模式，港交所態度保留，但在新加坡積極推動下，港交所6月份鬆口表示將在第三季提出諮詢意見，也讓星、港資本市場這場SPAC之爭受到投資者關注。香港信報報導，港交所17日就建議在香港推行SPAC上市機制發文徵詢市場意見。諮詢期為45日至10月31日。

就進行SPAC併購交易前的建議，諮詢文件指出，SPAC證券將僅限專業投資者認購和買賣，進行SPAC併購交易後買賣繼承公司的股份則不受此限。SPAC發起人須符合適合性及資格規定，而SPAC必須有至少一名SPAC發起人為香港證監會持牌公司，並持有至少10％發起人股份。

另在發起人股份上，港交所建議以首次公開發售日期所有已發行股份總數的30％為限，SPAC從首次公開發售籌集資金須至少10億港元。

針對港交所加入SPAC賽局，大陸官媒證券時報16日曾經撰文「SPAC上市競爭升溫，香港優勢得天獨厚」表態支持，文中提到，美國SPAC火熱、新加坡正式推出SPAC，認為香港是SPAC上市制度一個極好的「試驗田」，預計事成後能夠後發先至，吸引更多中資企業赴港上市。

(時報資訊)