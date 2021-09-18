北京證券交易所（下稱北交所）17日公布投資者門檻，個人投資者資金門檻，為交易權限開通前20個交易日證券資產不低於人民幣（下同）50萬元，機構投資者則不設資金門檻，即日起啟動預約開戶。

綜合陸媒17日報導，大陸國家主席習近平9月2日宣布成立北交所後，大陸證監會隨後就北交所有關基礎制度向全社會公開徵求意見，並表示北交所新增上市公司來源為在新三板掛牌12個月的創新層公司，新股上市首日不設漲跌幅限制，次日起漲跌幅限制為30％。

除須具備50萬元資金外，北交所17日公布「北京證券交易所投資者適當性管理辦法（試行）」表示，個人投資者需具備24個月以上證券交易經驗。此外具有新三板創新層和基礎層交易許可權的投資者，其交易許可權範圍包含北交所股票。

央視財經報導，針對精選層投資者門檻為100萬元，但為何北交所設定50萬元？北交所官員表示，主要有兩方面考慮，一是將在北交所上市的公司是「專精特新」的中小企業，雖然具有業績波動大、業績不穩定等風險，但是橫向比較金融衍生品交易、期貨期權等交易風險後，客觀上還是相對低的，所以可以適當降低投資者門檻。

二是降低投資者門檻可以增加流動性。目前新三板精選層符合100萬門檻的投資者175萬戶，降低門檻可以讓更多投資者參與北交所股票交易，為了上市企業開拓更廣泛融資管道，增加流動性的同時提高溢價，投資者也可以更好地進行投資。

(時報資訊)