大陸房地產業巨頭恒大集團的債務風波愈演愈烈，日前百餘名投資人赴深圳總部抗議，更有多家機構紛紛下調恒大評級。據傳恒大現正努力於留存現金，計畫在9月底允許投資者和員工打折購買公司的物業資產，以此減輕現金流壓力。

外媒17日引述消息人士透露，恒大為平息來自投資者的怒火與壓力，正計畫推出折扣樓盤，作為三個年利率高達13％理財產品的兌付方案首選。相較於先前的現金兌付方案，投資者可以選擇每季兌付10％本息，意即尚需要約兩年半才能獲得全額償還。

至於折購樓盤方案中，恒大住宅單位、商店及車位的折扣分別達28％、46％及52％，但折扣後的價格不得低於地方政府所訂定的最低價，據傳恆大將於9月30日對相關單位安排一場線上房地產活動。

分析師指出，購買打折樓盤的方案應會對恒大的大型投資者較為有利，因投資者可以按每人民幣（下同）50萬元的投資獲得一個代幣，用以競購理想的恒大物業，所獲代幣愈多，則愈有機會購得喜歡的物件。

恒大集團月報顯示，2021年前8月，集團物業累計合約銷售面積為5,379.0萬平方公尺，合約銷售總金額為4,386.5億元。截至2021年6月底，恒大正在承建約140萬套商品房，總價值達1.3兆元。

報導引述恒大財富總經理杜亮表示，有超過7萬人購買恒大理財產品，目前到期的理財產品約400億元。惠譽估計，恒大在9月底前將面臨1.29億美元的債券利息支付，2021年底前則有8.5億美元債券利息尚待支付。

另一方面，恒大海外債券持有人也傳出擬為債券重組做準備，一群持有恒大集團債券的投資者已選擇投資銀行Moelis & Co和律師事務所Kirkland & Ellis作為顧問，工作主要集中在如果恒大約200億美元的未到期海外債券違約，接下來所應採取的行動。

瑞銀指出，恒大對於大陸經濟的影響程度取決於公司最終命運會是重組或遭到清算，目前來看，由官方與國企攜手協助恒大集團重組的可能性相對較大。

(時報資訊)