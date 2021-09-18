為改善投資流動性，加強培育支持創新企業，大陸全國中小企業股份轉讓系統17日公布新一版「全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理辦法」（下稱辦法），其中將投資新三板創新層的法人、自然人等投資者資金門檻，從人民幣（下同）150萬元降至100萬元，公布當天立即實施。

2013年正式營運的新三板，目的是為有技術但沒資金的「專精特新」，也就是台灣常說的「隱形小巨人」企業提供的籌資管道。多年下來，新三板已有超過7千家企業掛牌，但在企業知名度不夠、投資者門檻過高、二級市場流動性不佳，以及轉板困難等問題下，這些企業逐漸成為終年毫無成交量的殭屍股，也失去支持創新企業初衷，市場改革聲浪不斷。

中國國家主席習近平今年9月初表示，將繼續支援中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

中新經緯17日報導，為實現北京證券交易所與新三板創新層、基礎層的一體發展和制度聯動，更好促進創新資本形成，著力建構「投早、投小、投創新」的市場生態，全國股轉公司修改了「辦法」。

資料顯示，2019年啟動的新三板改革實施後，精選層、創新層、基礎層投資者准入門檻分別為100萬元、150萬元、200萬元，本次辦法將創新層投資資金門檻從150萬元調降至100萬元。

此外，針對自然人投資者參與掛牌公司股票交易，辦法要求應具有二年以上證券、基金、期貨投資經歷，或者金融產品設計、投資、風險管理及相關工作經歷，或曾在符合相關規定的證券期貨公司、商業銀行、保險公司等任職。

本次規則推出後，前期已開通精選層交易許可權的投資者，其交易許可權範圍將自動擴大到創新層股票，投資者無需另行申請。而北京證券交易所開市後，具有新三板交易許可權的投資者，其交易許可權範圍將包含北京證券交易所股票。

(時報資訊)