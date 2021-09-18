大陸政府欲進一步加速紅籌企業回歸A股上市，大陸證監會17日公布，大幅放寬紅籌企業在A股上市的試點範圍，並列入包括新能源車、綠色環保等產業，有意增添陸股標的多元性與產業熱點。

綜合陸媒報導，大陸證監會17日晚間公布「關於擴大紅籌企業在境內上市試點範圍的公告」，證監會表示，為進一步增強資本市場包容性，支持優質紅籌企業在境內資本市場發行證券上市，並幫助大陸高新與戰略產業壯大，將擴大紅籌企業納入的試點範圍。

此次最新一批被納入試點範圍的紅籌企業產業，基本上屬於大陸政府過去數年鼓勵的戰略性新興產業，包括新一代資訊技術、新能源、新材料、新能源汽車、綠色環保、航空航天、海洋裝備等高新技術。證監會也提及，具有國家重大戰略意義的紅籌企業申請納入試點，可不受前述行業限制。相關紅籌企業將能在大陸主板、科創板、創業板上市。

報導稱，大陸政府曾經在2018年3月頒布相關政策，有意推動在海外註冊且上市的新經濟、半導體等企業返回A股上市，希望藉這些熱點產業來帶動A股交易。當時網路、大數據、AI、半導體、生醫等產業，都被納入返陸上市紅籌企業範圍。

隨著外部環境變化，在2020年紅籌股接力回歸A股上市，華潤微電子2月成為首家在A股上市的紅籌企業。7月，半導體巨頭中芯國際成為首家A＋H紅籌股。8月又有格科微回歸。10月份，九號公司成首家發行CDR並上市的紅籌股。

但要注意的是，上述公司均在科創板上市，且集中半導體領域，網路等新經濟族群仍更偏好在香港上市。分析人士認為，此次大陸官方希望先行布局未來的產業熱點，如新能源汽車，以及富有投資意義的ESG等標的回歸上市，以增加A股在外資眼中的吸引力與多樣性。

(時報資訊)