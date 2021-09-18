儘管最早被大陸政府拿來祭旗網路產業整頓行動的是阿里巴巴，但近期走向看起來，另一網企巨頭騰訊失血將最為慘重，成為當前大陸網路生態高牆倒下的最大受害者。

僅單從股價來看，港股上市的騰訊從2021年1月高位累跌逾四成，市值流失將近4千億美元，可謂災情慘重。

大陸網路對外有俗稱的防火長牆，擋住谷歌、臉書等海外網路巨頭「侵華」。而在當地境內，大陸的「互聯網」也有自己的一道柏林圍牆，兩間最大的網路企業阿里巴巴、騰訊以及他們各自投資的眾多企業，在當地網路產業形成了兩大陣營格局，自家的APP上都盡可能不要導流給另一陣營的成員。

最明顯的例子，還是體現在掌握大陸兩大通訊APP微信、QQ的騰訊，多數大陸民眾都透過上述APP聯絡溝通，但如果朋友想將阿里巴巴淘寶上某款衣服商品的連結傳送給你，微信中不會出現淘寶的超連結讓你直覺點擊進入，而是出現一條口令，你要複製後，自己打開淘寶APP才能進入。

受到騰訊高牆阻擋的不僅有阿里巴巴，近年憑藉抖音（TikTok）快速崛起、與騰訊競爭各種C端生意的字節跳動，同樣受制於高牆，想在微信上傳遞、點閱觀看抖音的影片困難重重，成為另外一場激烈對抗。

但在大陸2020年底對網路企業展開反壟斷等整治行動後，市場便預測阿里、騰訊等網路生態的隔閡會逐漸打破，不久後也傳出兩巨頭可能握手談和，微信或許不再擋著淘寶。

終於在9月9日，大陸工信部對屏蔽網址連結等問題召開指導會議，阿里巴巴、騰訊、字節跳動、百度、華為、小米、陌陌、360、網易等多家等掌握大陸網路主要流量的公司參與，工信部要求9日17日前各家平台必須按標準解除屏蔽。

在17日，已有不少大陸用戶實測發現，QQ等軟體已經可能打開淘寶、抖音的連結，代表騰訊確實開始拆解自己造的流量之牆。

誠然阿里、字節跳動掌握的電商以及短影音等領域也是重要流量入口，但一般大陸網民每天使用最密集的還是微信等即時通訊軟體，所以大陸網路生態之間的最大隔閡，終究還是騰訊的流量管控。

騰訊憑藉兩大核心業務掌握流量導向的通訊社交、變現能力強的遊戲，加上其廣泛的投資組成強大的循環體系，遊戲的變現能力使其有充沛金流進行投資，而微信等巨大流量入口可以用以扶持其投資企業，茁壯自身生態，也扶持出京東、拼多多等電商狙擊主要對手阿里巴巴。

但大陸政府最近的網路整頓行動中，騰訊無疑成為最大受害者，最早期的反壟斷讓騰訊等巨頭不敢再肆意進行投資收購，近期也對遊戲產業進行管制，除了限制未成年人玩遊戲外，同樣有意在遊戲產業中敲打一下騰訊、網易兩家獨大的狀況。

因此，最新的整頓屏蔽網址議題，雖然對阿里、字節跳動、百度等有知名流量入口的企業也有影響，但受衝擊最大的只會是騰訊，官方連續出手直接撼動該公司的核心戰略架構，騰訊後續的應對也值得市場關注。

另一方面，此前包括華為、小米、百度等企業，在面向未來的物聯網、智慧汽車等應用也開始搭建平台，甚至是操作系統，有意讓自己處於流量高位，如今其後續的部署也可能在政策之下受到影響。

(時報資訊)