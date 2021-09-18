中國官方接連祭出嚴格的行業監管措施，再加上與美國關係降至冰點，使華爾街商界的憂慮與日俱增，亟欲針對核心議題重啟雙邊對話。「中美金融圓桌會議」16日以視訊形式舉行，雙方討論焦點圍繞在市場透明度以及中美長期穩定發展等議題。

外媒17日引述消息人士透露，本次中美金融圓桌會議共費時3個小時，中方與會人員有中國人民銀行行長易綱、中國銀保監會主席郭樹清，以及曾代表主持中美金融圓桌會議的中國證監會副主席方星海。

華爾街方面受邀者則包括高盛、Citadel、富達投資（Fidelity）、貝萊德（BlackRock）和百仕通（Blackstone）等多家投行的高層代表。

本次中美金融圓桌會議採非公開形式舉辦，報導指出，雙方討論內容聚焦於追求透明度和長期穩定等議題。此外，中國官員與華爾街投資人士還同意繼續雙向對話，並增強互聯互通，另也談及一致制定市場規則的重要性。

在中美關係緊張之際，中國國家主席習近平和美國總統拜登時隔7個月後於9日10日通電話，據傳拜登邀請習近平進行實體會晤遭拒。華爾街投行則選擇繞道拜登政府自救，直接向中國官方接觸，8月底時有消息傳出，中美金融圓桌會議聯席主席桑頓（John Thornton）已親赴中國，與中國國務院副總理劉鶴和方星海會晤。

許多華爾街投行及資產管理公司受中國政府擴大金融開放鼓舞，相繼奔向中國市場，但隨之而來的卻是中國官方近期從大型網路企業開始，對各項行業實施嚴厲監管與整頓。中國官方種種作為皆使美國投資者擔憂，其在中國的巨額利潤所面臨的風險正日益增高。

(時報資訊)