中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣17日接受本報專訪時表示，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）和「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」本就符合中國繼續推進亞太「區域經濟一體化」的戰略方向，但提出申請的時間確實比預期的要快。

之所以在這時間點提出，顏慧欣分析兩大可能原因：一是美、英、澳宣布共組新印太戰略聯盟「AUKUS」，中國此舉除了針對上述聯盟做出反擊，同時也是強化在印太地區的影響力。第二，CPTPP的前身是由美國主導的TPP，中美元首剛剛通話，中國宣布加入CPTPP代表臣服美方規則，或也可視為中國對美方的善意回應。

按照CPTPP的流程，遞交申請後須經成員國開會討論後，決定是否受理申請。以英國來說，2月遞出加入CPTPP的申請，6月才正式受理，並依此成立入會工作小組。CPTPP是否會受理中方申請，須待下一次成員國開會決定。

值得注意的事，CPTPP對於納入新成員國是採共識決，也就是需經由所有會員國同意，這對中國來說是一大挑戰。目前已生效的八個CPTPP會員國中，日本和澳洲與中國間的關係並不友好，加拿大則因已簽署「USMCA（美墨加協定）」，其中有項條款是簽署國若和非市場經濟國家簽署協定，則其他國家可以退出該協定。屆時美國可以依照此一條款，透過加拿大制衡中國加入。

另外，CPTPP在投資、貿易、數據、資金、人才的自由流動都有相當高的開放要求，中國也面臨極大考驗。以數據自由來說，CPTPP開放企業可在境外設立數據中心、不能要求外國企業提供源代碼等，反觀中國近期推出「數據安全法」藉以強化數據控制，這和CPTPP的要求背道而馳。

此外，CPTPP對於政府控制事業亦有詳細規範，這點也和中國的近期的「國進民退」，國資力量成為發展主動力的政策完全相反。

顏慧欣並指出，過去中方在FTA或RCEP中都不曾對外開放政府採購，中國也未參與WTO的政府採購規定，這塊一直是封閉、對內的市場。但據CPTPP要求，凡是採購金額在20萬美元以上就要對外企開放，這樣的門檻幾乎可說是全面放開政府採購市場，中國是否能調整到CPTPP的要求也有待觀察。

(時報資訊)