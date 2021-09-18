全球6G核心技術專利申請比例
全球6G核心技術專利申請比例
雖然5G的應用才在初期階段，但中美日等國家早已著手提前布局6G，相關統計資料指出，目前在6G專利數上，中國以40％的占比領跑全球，尤其中國資通訊大廠華為等當地企業，已經開始力拚6G能夠在2030年前投入市場。

　日經中文網17日報導指出，在基地台、通訊、AI等九大領域中，已在國際註冊或申請中的6G相關專利約有2萬件，其中以中國數量最多，占比逾40％。美國約35％緊追在後。日本排行第三，占比9.9％。

　報導稱，當前國際上6G相關專利集中在「中美日歐韓」手中，且中國有進步跡象，比較標準必要專利，中國在6G領域的占比較5G時增加，甚至約是美日相加的總和。

　根據統計，中國主要在基地台、人造衛星等基礎設施領域占優，美國則以軟體為主，日本強項在天線等領域。以企業來看，華為、愛立信、高通領跑基地台技術。微軟、英特爾在AI、VR領先。中國國家電網在基礎建設領域則是遙遙領先。

　另外，中國通訊龍頭華為近日在6G部署上有頻繁動作，華為輪值董事長徐直軍在10日公司信件中提到，華為在2017年就開始研究6G，預計6G技術在2030年左右實現商用。

　華為15日在其官網也公布，在今年8月員工座談會上，華為創辦人兼總裁任正非表示，從商業角度看，現在重要的是5G＋AI，但公司必須未雨綢繆研究6G，搶占專利，以免未來沒有專利將受制於人。

　任正非指出，過去華為要融入別人的標準，現在華為領跑世界要敢走自己的路、創建標準等別人來連接，他並看好6G的探測能力，認為6G可能是通訊探測感知一體化的重要技術。

(時報資訊)

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