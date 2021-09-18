在多家大廠爭相入局下，大陸智慧汽車產業已成為一片紅海，當中受關注的參賽者華為17日再次重申，公司不會造車，但會透過自身軟硬能力，提供車廠優質智慧解決方案與零組件。2021年華為將斥資10億美元研發汽車零組件，研發團隊已達到5千人。

綜合陸媒報導，華為智能汽車解決方案BU營運長王軍17日在海南舉辦的世界新能源汽車大會出席演講。王軍先是繼續澄清華為在汽車領域的理念：「華為不造車，華為幫助車企造好車。」

王軍表示，華為當前有兩種模式來協助車企造車，一種是華為inside模式，例如華為與北汽、長安、廣汽等夥伴戰略合作，提供這些車企使用華為全線智慧汽車解決方案以及華為HI的標誌，打造出吸引消費者的子品牌，此模式能深度整合華為的技術以及車企的資源特點。

第二種模式是走傳統零件供應商的道路，提供車企高品質零組件。王軍表示，華為每年都將在汽車零組件研發上投入超過10億美元，目前擁有5千人研發團隊，在陸、日、歐等地有逾10個研發中心，目前也上市逾30款零組件並獲得車企們高度認可，「朋友圈迅速擴大」。

王軍指出，華為圍繞自駕、座艙、車控領域三大平台，打造「平台＋軟硬體生態」模式來研發智慧汽車。例如，華為先進輔助駕駛系統在這種模式下，在演算法、數據、硬體三大面向領先於同業，而華為汽車智慧座艙也能連結鴻蒙系統，提升汽車物聯網應用場景。

值得注意的是，華為欲將其最大競爭力通訊技術用來改革汽車領域。王軍表示，華為正在探索把公司的光通訊技術應用在汽車的各種面向，目前先著手探索駕駛人在車內的視覺體驗。

報導稱，華為切入汽車產業後便引發外界不小關注，至今與小康股份旗下賽力斯、北汽新能源、長安汽車、廣汽四家企業合作造車，但熱度能否延續受到市場懷疑。

(時報資訊)