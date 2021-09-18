阿拉伯聯合大公國（UAE）宣布將在未來五年投資英國100億英鎊（約138億美元），以強化與中東以外國家的貿易關係，並降低經濟對石化燃料的依賴。

　在油價方面，國際油價攀升至七周高點後拉回，美國西德州10月期油17日盤中下跌0.5％，報每桶72.24美元，倫敦布蘭特11月期油下滑0.3％，報每桶75.41美元。

　英國投資辦公室與阿布達比主權財富基金Mubadala投資公司16日透過聲明稿表示，這項投資計畫將促進兩國的經濟成長，並創造就業機會。投資主要針對科技、基礎建設與再生能源等領域。

　Mubadala投資公司在阿布達比王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）出訪倫敦，與英國首相強生會面時，宣布這項消息。Mubadala投資公司管理2,430億美元資產。

　自阿聯酋3月與英國建立「主權投資合夥關係」以來，已經對英國投資11億英鎊（約15億美元），其中有8億英鎊投入生命科學領域。

　Mubadala執行長穆巴拉克（Khaldoon Al Mubarak）表示，本次拓展主權投資合夥關係將加速對重要領域的資金挹注，並刺激創新活動，這些領域是兩國經濟成長的基礎。

　依據阿聯酋與英國的協議，投資將以支撐兩國就業創造、提升國家研發能力，以及強化經濟關係為優先。

　英國在脫離歐盟後努力與其他國家建立貿易關係，而阿聯酋則有意加強與中東以外國家的經貿關係。除了英國以外，阿聯酋亦計劃與部分亞洲和非洲國家締結經濟協議。

(時報資訊)

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