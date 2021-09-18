新加坡政府17日宣布多項計畫，吸引高成長企業到新加坡股市掛牌，其中包括與主權財富基金淡馬錫（Temasek）設立11億美元的基金，協助高潛力企業在星國募資。

新加坡政府宣布與星國主權財富基金淡馬錫（Temasek）合作，設立規模15億新元（約11.1億美元）的基金，幫助前景可期的高成長企業在星國股市上市籌資。

新加坡貿工部部長顏金勇（Gan Kim Yong）表示，名為「[email protected]」的基金將協助高成長企業透過主要上市、二次上次或雙重上市來籌措資本。該基金也為企業在上市前提供融資。

此外，新加坡經濟發展局（EDB）旗下投資部門也將設立規模5億美元的新基金，投資距離股票首次公開發行（IPO）不遠的後期階段公司。

等同央行的「新加坡金融管理局」（MAS）將提高補助，減輕企業的上市成本負擔。新加坡交易所將協助高成長企業在上市前在民間籌資。

顏金勇表示，上述措施將強化新加坡的吸引力，鼓勵本國和區域企業到星國股市上市。他在宣布計畫時說：「這些計畫並不是仙丹妙藥，但相信這將為星國的IPO市場注入活水，讓新加坡交易所成為創新成長企業前進公開市場難以抗拒的選項。」

顏金勇亦透露，2021年新加坡產生四家市值逾10億美元的獨角獸企業，最新一家是線上商場新創公司Carousel。

截至17日收盤，新加坡海峽時報指數2021年累計上漲8％，表現超越多個東南亞國家，不過星國的IPO市場表現相對平淡，上半年只有3件IPO案，共募資2億美元。反觀香港同期有46件上市案，總共吸金274億美元。

(時報資訊)