全球第二大咖啡出口國越南疫情升溫，促使該國政府實施嚴格防疫措施，連帶限制全球咖啡供應。研調機構惠譽解決方案（Fitch Solutions）推估，這恐怕會讓咖啡價格到2022年都將維持在高檔。

越南正面臨疫情爆發以來最嚴重病例暴增狀況，政府因此封鎖出口重鎮胡志明市，連帶影響咖啡在內的產品出口。

據海關數據顯示，越南8月咖啡出口量月減8.7％至111,697公噸。今年1～8月總共出口110萬公噸咖啡，較去年同期減少6.4％。但受惠於價格上漲，咖啡出口額反倒成長2％至20億美元。

越南去年確診人數僅1,465人、染疫死亡35人。但近日不敵Delta變種病毒威脅，截至17日為止，越南確診人數暴增至逾65.6萬人、死亡16,425人。該國僅5.7％人口完整接種疫苗。

越南咖啡出口下滑，加上其他生產國產量銳減，因此推升全球咖啡價格。金融數據供應商路孚特資料顯示，阿拉比卡（Arabica）咖啡豆指標期貨價格今年迄今狂飆45.8％，被視為品質較低的羅布斯塔（Robusta）咖啡期貨也大漲52.2％。

惠譽解決方案在報告中寫道，全球最大咖啡生產國巴西先後經歷霜害與乾旱，導致咖啡農作物受損。惡劣氣候亦影響哥倫比亞咖啡收成，加上境內爆發Mu變種病毒疫情，令其延長防疫措施、勞力短缺，導致咖啡生產情況惡化。

惠譽解決方案指出：「我們預估未來幾個月需求將上揚，原因在於歐美逐步解封，咖啡館得以重新營業。」

咖啡供應吃緊但需求看好，令該機構調高阿拉比卡平均價格預測，2021年從每磅1.35美元上調至1.6美元，2022年從1.25美元上修至1.5美元。

但惠譽解決方案認為，越南可能很快解除防疫限制，對於咖啡出口衝擊或許僅是短暫的。若惡劣氣候不再出現，巴西咖啡產量也將很快反彈。該機構推估全球咖啡供應將於2022／2023年開始回升，阿拉比卡2023年年均價格料跌至每磅1.2美元。

(時報資訊)