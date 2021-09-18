外媒引述消息人士說法指出，景順（Invesco）正與道富銀行（State Street）資產管理事業洽商合併事宜。儘管目前談判結果未定，但以道富該事業管理將近4兆美元資產來看，一旦拍板，可能寫下近年來金融業最大規模的交易之一。

　雙方進行合併談判的消息一出，立即贏得投資人熱烈回應，景順股價周五跳空開高大漲逾5％，來到26.20美元，道富股價也走揚逾1％。

　道富是全球重量級託管銀行，提供其他投資管理商會計與行政服務。該公司自家投資事業道富環球投資管理（State Street Global Advisors）則為ETF領導銷售商，也是此類低成本投資架構的開創者。

　景順則監管1.5兆美元的資產，同時也管理龐大的ETF事業，該公司目前市值約110億美元，道富市值約320億美元。

　投資人對於低成本基金的胃口大增，也使得資產管理業的利潤逐漸縮水。

　儘管股市位於歷史高檔有助於緩和這些挑戰，但業者仍面臨投資管理費等收入減少的壓力。無論大型或小型資產管理公司，眼見科技重塑投資世界的趨勢，許多業者開始思索因應之道，或是考慮與同業結盟或合併。

　近年來此行業整併急遽增加，景順與道富在收購與合併方面亦相當積極。景順先前收購數家資產管理公司，包括歐本海默基金事業（OppenheimerFunds）、Guggenheim Investments的ETF事業。

　道富則擴張自身資產服務部門，先前併購金融資訊供應商Charles River Systems，本月稍早甫宣布斥資35億美元買下Brown Brothers Harriman的投資服務部門。

　去年12月即有消息指出，道富聘請高盛針對旗下資產管理事業的策略選項進行評估。

　道富高層審視策略選項後認為，投資管理事業必須更加壯大以維持競爭力，與一家對手合併可能是最好的選擇。

(時報資訊)

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