去年疫情爆發後居家辦公潮刺激網購需求爆量，再加上今年Delta變種病毒導致東南亞疫情惡化，網購需求有增無減，使東南亞自疫情爆發以來足足增加7千萬名網購人口，且專家看好未來東南亞網購需求持續成長。

根據臉書及研究機構Bain & Company在今年5月所做的調查推測，印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南等東南亞六國的網購人口合計將在今年底前達到3.5億人，2026年底前更將增至3.8億人。

這項調查一共訪問東南亞六國超過1.6萬名受訪者，估計今年底前東南亞六國15歲以上人口將有超過70％會網購。受訪者當中有45％表示日常消費「以網購為主」，比重高於去年調查的33％。

在東南亞6國當中，印尼網購人口從去年的1.4億人增至今年的1.7億人，成長率15％位居東南亞之冠。

去年疫情爆發至今，東南亞各國疫苗接種率仍舊偏低，再加上近日Delta變種病毒席捲全球，使東南亞疫情再度拉警報，各國政府也再度下令封城或加強防疫限制，使當地人民無法出門逛街消費，網購需求有增無減。

網購需求暴增也在東南亞催生更多金融科技服務，諸如電子錢包、加密貨幣及線上分期付款服務如雨後春筍般湧現，也吸引投資人聚焦相關產業。

調查顯示今年第一季全球私募基金及創投資本投入東南亞市場的資金有88％流入科技及網路產業，其中又有56％是投資金融科技。

(時報資訊)