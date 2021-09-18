美國經濟回溫，消費者買氣更趨旺盛，市調機構預估零售商今年將迎接消費需求熱烈的年終購物季，三家研究機構皆估計今年年終旺季零售銷售可增長約7％，寫下20年來第二高成長幅度。

德勤（Deloitte）預估2021年整體年終假期（實體與電商）零售銷售額將成長7～9％，其中電商銷售預估比去年勁升11～15％。

德勤美國零售與流通部門預估，今年11月到明年1月的假期銷售額總計達1.28兆到1.3兆美元，其中電商銷售可能上看2,100億到2,180億美元。該部門副董事長賽斯（Rod Sides）表示，消費者支出仍在高水位，促使零售商看好年終旺季，如今人們對公衛與安全的疑慮緩和，零售商也因應疫情後的購物習慣而推出線上與實體的便利選項，為年終業績成長做準備。

另據顧問機構貝恩（Bain ＆ Co.）報告提及，儘管零售業面臨通膨、供應鏈受阻、人力短缺的情況，但隨著實體商店業績回溫與電商業績持續攀升，美國今年11月到12月假期零售支出預估躍升7％至8,000億美元，增幅創20多年來第二高。過去十年銷售增長平均達4.1％。貝恩追蹤數據顯示，近來美國零售銷售表現相當亮眼，今年以來已年增逾15％，預料此動能將延續至年終旺季。

此外，萬事達卡（Mastercard）SpendingPulse也指出，消費者與品牌業者皆摩拳擦掌等待史上最熱烈的假期零售季。根據所有支付型式的零售額為計，在傳統假期銷售期間（11月到12月24日），預測美國今年假期銷售（不計汽車與汽油）將跳升7.4％，其中消費者線上購物成長7.6％，實體商店銷售展現反彈，較2020年成長6.6％。

(時報資訊)