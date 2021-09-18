勞斯萊斯控股有限公司（Rolls-Royce）研發的首款全電動飛機「創新精神號」，15日在英國完成處女航，雖然航程僅15分鐘，但勞斯萊斯宣稱將進入「密集飛行測試階段」，讓航空業邁向零排碳目標。

勞斯萊斯表示，「創新精神號」採用400千瓦電動動力系統，並內建蓄電量最大的飛機用電池組，希望日後最高時速可超過300英里。

「創新精神號」是勞斯萊斯參與「加速飛機電動化」（ACCEL）研究計畫的研發成果，而這項計畫參與者還包括賓士旗下電動馬達及控制器開發商YASA及航空新創業者Electroflight。

在資金方面，ACCEL資金有50％來自英國商業能源工業策略部合作的航太科技研究中心，以及英國政府負責推動創新研發的機構「創新英國」（Innovate U.K.）。

英國商務大臣庫瓦騰（Kwasi Kwarteng）表示，「創新精神號」處女航象徵「全球朝潔淨飛行的目標邁出一大步」。

隨著全球正視氣候變遷議題，排碳量可觀的航空業近年備感壓力。國際能源總署（IEA）表示，過去20年航空業排碳量快速增加，2019年排碳量已逼近10億公噸，占全球化石燃料引擎排碳量的比重達2.8％。

世界野生動物基金會也表示，航空旅行已成為人類生活中排碳量最大的個人行為，令航空業者競相投資綠能技術。

2016年由人類駕駛的太陽能動力飛機「太陽動力二號」（Solar Impulse 2），以17次飛行任務完成環遊世界一周。去年9月英國也完成氫動力飛機載人處女航，同年9月空中巴士也發表3款氫動力概念機，目標在2035年前供應給航空公司使用。

勞斯萊斯表示未來將繼續透過ACCEL研究計畫，將最新技術應用在通勤專機及電動垂直起降飛機市場。勞斯萊斯目前除了和飛機製造商Tecnam合作之外，也和挪威航空公司Wideroe合作發展全電動客機。

(時報資訊)