由於晶片荒不見紓解，美國汽車大廠通用汽車周四（16日）宣布，將繼續延長北美七座工廠的停工時間，這也使得晶片短缺對汽車生產的衝擊更為惡化。

通用汽車表示將延長它在美國、加拿大與墨西哥等七座工廠的停工時間。由於正值今年來受晶片供應緊縮，促使全球汽車製造業者被迫減產之際，通用這項宣布凸顯晶片匱乏問題迄今仍不見明顯改善。

通用指出，它在密西根兩座工廠的生產線將持續停止運作直到9月底。這兩座工廠主要負責雪佛蘭Chevrolet Traverse、Buick Enclave與凱迪拉克Blackwing等汽車生產。此外，它在密州另一座生產雪佛蘭Bolt電動車的工廠也將停工到10月中。雪佛蘭Bolt電動車日前才因電池自燃問題，導致通用延長Bolt的召回時間。

另外該業者在加拿大與墨西哥等三座車廠的停工時間也將延長。至於自2月起就已停止運作的堪薩斯州一座工廠，其復工時間也將延到11月。

其他汽車製造大廠也同樣面臨晶片匱乏被迫停工的挑戰。福特汽車表示，受到密蘇里、密西根與肯塔基州的工廠停工或生產速度減緩影響，導致本月產量出現下滑。豐田汽車在8月時則提到，鑒於晶片荒造成的衝擊，計畫對9月產能削減4成。

去年全球經濟受新冠疫情重創，汽車製造大廠相繼調降產量預測，但也因此誤判對半導體的需求。甚者，近來又受到馬來西亞與晶片主要生產基地的東南亞國家疫情再度升溫，使得汽車大廠的處境更加艱難。

IHS Markit市調機構日前已將今明兩年全球輕型汽車產量估值調降逾1,300萬輛。該機構指出，由於晶片供需失衡，導致6月以來積壓的兩個半月訂單需要一些時間才能全數消化完畢，預料這對汽車產量的衝擊將持續到2022年。

儘管如此，這波疫情對於汽車業仍帶來利多。受汽車供應吃緊，加上民眾對車需求依然強勁不減，推升汽車價格近來創下歷史新高。

(時報資訊)