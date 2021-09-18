美國鋼鐵公司（USS，簡稱美鋼）16日宣布計劃斥資30億美元於美國興建一家新的煉鋼廠，顯示該公司看好製造業復甦、需求回升，可望支撐鋼鐵價格維持高檔不墜，因此砸下鉅資擴大產能。

美鋼表示，新廠鋼片年產量可達300萬噸，相當於提高20％的鋼片產能，而這有助於減輕美國國內市場供給吃緊狀況。美鋼希望將興建與規畫中的工廠新產能增加至1,200萬噸，相當於2019年鋼片總消費量的21％。

新廠預計於明年上半年動工，2024年投入生產。地點尚未決定，最有可能位置是阿拉巴馬州與阿肯色州，該公司在這兩州皆有設廠。美鋼執行長伯里特（David Burritt）表示：「目前情勢有利於我們。鋼價上漲應該可以維持下去。」

美鋼表示，新廠將使用電爐熔化廢鐵煉鋼，此法更為節能減碳、已成當今主流。伯里特指出，該公司將動用獲利與現金流以支應龐大建廠成本。

美國鋼鐵業者近日競相增產，美鋼建新廠便是其中一例，顯示該產業看好國內需求可望維持於高水平更久時間，連帶使得鋼鐵價格穩居高點。

據資訊供應商標普全球普氏（S＆P Global Platts）數據顯示，鋼片現貨價如今接近每噸2,000美元，遠高於去年夏季每噸不到500美元。

鋼鐵製造商認為，鋼鐵價格近日迭創新高，原因除了市場對於各式產品需求極高外，另一因素則是外國製造鋼鐵被課以高關稅所致。鋼價攀升令美鋼獲利增加，得以擺脫多年營運困境並清償債務。

業界專家表示，自疫情去年爆發以來，約700萬噸的鋼鐵產能遭到閒置，相當於2019年美國鋼鐵消費量的12％。這導致市場供應短缺加劇、價格進一步上揚。

分析師預期，新廠煉鋼效率較佳，有助於業者降低營運成本、提高生產，而這將加劇市場競爭，最終壓低鋼價。

(時報資訊)