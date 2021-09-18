世界銀行16日公布調查報告，指控有世銀高層不當施壓員工，將中國大陸在《2018年經商環境》報告中的排名往前調高，被控官員包括時任世銀執行長、現為國際貨幣基金（IMF）總裁的喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。為此世銀宣布，不再發布經商環境評比報告。

世銀2017年10月公布的《2018年經商環境報告》（Doing Business 2018），中國的排名在初稿報告中是第85位，之後竟上升七個名次來到第78位。

世銀倫理委員會委託律師事務所WilmerHale進行這項獨立調查，報告一出引發外界對中國在世銀影響力的疑慮，以及對喬治艾娃與當時世銀韓裔美籍總裁金墉（Jim Yong Kim）的批判。

世銀報告指出，時任執行長的喬治艾娃和重要顧問德加科沃（Simeon Djankov）施壓員工，「明確調整中國的數據點」，拉高這個國家的排名，當時正值世銀為大舉增資，尋求中國的支持。

世銀的調查報告，對喬治艾娃聲譽是一大打擊，這位現任IMF總裁回應表示，她根本不認同調查報告的結果及解釋，她已向IMF的執行董事會簡報此事。

世銀周四也宣布，取消發布經商環境報告，指內部稽核和律師事務所WilmerHale的調查，提出內部人員行為涉及「道德問題」，包括前董事會官員及現任或前任世銀員工。

而美國作為世銀和IMF最大股東自然不能置身事外，美國財政部表示，他們正在對這項「茲事體大的調查結果」進行分析。

WilmerHale的調查報告也提到，世銀高層施壓改變經商報告排名的國家不只中國，《2020年經商環境報告》中，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和亞塞拜然的排名也往前推升，沙國從62名一口氣拉高到30名。

(時報資訊)