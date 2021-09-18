蘋果日前正式發表iPhone 13系列手機，各大電商平台也動起來，搶攻蘋果商機，包括網家旗下PChome24h、Yahoo奇摩購物中心、創業家兄弟生活市集等，都在17日晚間開放預購。網家表示，過往新機以話題新色廣受消費者喜愛，預估今年特殊色iPhone 13粉紅與 iPhone 13 Pro天峰藍，將成為多數消費者採購首選，可望帶動全站整體Apple銷售再創高峰。

iPhone13全系列新機日前正式登場，官網將從17日晚上8時開放預訂，24日開始發售。儘管外界批評升級沒有新意，但消費者都想奪得先「機」。

網家表示，PChome 24h購物做為全台電商唯一全系列Apple授權經銷商，看好龐大的換機潮，將在9/17晚上8點與官方網站同步開放新機預購活動，並將搭配信用卡回饋、Pi拍錢包綁玉山Pi拍錢包信用卡回饋等優惠搶攻換機商機。

網家PChome 24h購物指出，預估今年特殊色iPhone13粉紅與iPhone13 Pro天峰藍將成為多數消費者採購首選，可望帶動全站整體Apple銷售再創高峰。法人則表示，網家銷售的商品中，以3C商品最強勁，預估在iPhone新機帶動下，將有望強勢拉抬網家9月營運表現。

Yahoo奇摩購物中心則指出，全新iPhone13系列手機推出引發汰換潮，但也有不少消費者預期舊機降價趨勢進而採購，同步帶動Yahoo奇摩拍賣iPhone12周搜尋量增長超過三成。Yahoo奇摩購物中心也推出Apple舊機與周邊商品降價優惠，搶攻換機潮商機。

創業家兄弟旗下生活市集則指出，回顧2020年iPhone新機預購活動，在開跑當日通常就搶購一空，17日晚間8點整同步蘋果官網開放預購，期望為第三季營運衝刺動能。

(時報資訊)

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