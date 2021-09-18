iPhone 13於17日晚上8點在台灣正式開放預購，除了五大電信公司為主力銷售市場，3C通路包括神腦國際、燦坤、STUDIO A等蘋果經銷通路，momo、PChome、friDay購物等電商通路也加入搶攻預購商機行列。

市場人士分析，這波預購的攻防戰，各方聚焦信用卡折扣、舊機換新機、以及VIP加碼折扣三大較量重點。

其中，神腦國際與信用卡機構推出單筆分期滿額最高回饋相當於2,300元、特定信用卡支付最高6％回饋。momo富邦媒推出信用卡最高回饋2,800元、momo卡免登記3％回饋無上限。STUDIO A祭出秋季特別禮券最高回饋8％、萬元禮券加贈5％紅利加上中信LINE Pay卡筆筆3％無上限回饋。遠傳friDay購物則提供刷遠傳friDay聯名卡，最高21％回饋最受矚目。

至於五大電信公司則將重點擺在舊機換新機加碼折抵、贈送上網量及加值服務方面，中華電針對舊機換新機、回收價加碼再折2,000元，指定資費贈送Apple購物金2,000元。台灣大提供VIP續約再折購機最高5,000元，指定資費送momo幣3,000元。遠傳針對VIP客戶續約iPhone 13最高再折5,000元，購機價最高可再回饋2％遠傳幣。

台灣之星鎖定舊換新加碼最高再折6,000元、攜碼申辦最高再折2,000元。亞太電信針對手機專案價最高現折2,500元，申辦1199元以下非吃到飽資費、加贈48個月合約期最高36,000元上網流量折抵金。

台灣大、遠傳電信17日下午公布資費方案，台灣大及遠傳電信均針對i13 128GB手機搭配1399資費、及i13的256GB版本搭配1599資費，均提供0元購機，比中華電信購機便宜800元。除此，台灣大針對i13 Pro 128GB搭1899月租提供購機0元，中華電同款手機搭1799方案則需2,300元。

中華電信17日發出邀請函，9月24日上午舉辦的「iPhone 13新機線上首賣會」，為不讓果粉失望，將開放台北信義威秀門市提供果粉現場排隊，當天中華電全台500間指定服務據點及網路門市同步銷售iPhone 13全系列5G機型。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意