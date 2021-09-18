交通部觀光局17日說明國旅券，當民眾登記後，從10月12日開始每周二上午抽出中獎民眾，連續四周、每周抽出30萬份，總計120萬份，每人1,000元，可從11月1日開始使用到明年4月30日。

觀光局近期也將針對團體旅遊、主題旅遊提供補助，金額約11億元，併計國旅券估計兩者可帶動124億元觀光業產值。

觀光局指出，每張國旅券面額1,000元，以數位方式發行不發紙本，一次使用一張，不找零。可用於觀光局合作旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、領有溫泉標章等業者。

至於使用細節，實體店家提供QRCode及身分證號末4碼驗證即可抵用。線上電商在消費結帳時輸入代碼及身分證號末4碼消費抵用。

交通部次長陳彥伯指出，依國旅券效益會以每張2人成行來計算，至少吸引240萬人次，估計可帶動的觀光效益是58億元。

另後續還有團體旅遊、主題旅遊推出補助，帶動66億元的觀光效益，總計這波國旅補助可帶動觀光業產值124億元。

陳彥伯說，面額1,000元的國旅券是所有加碼券中面額最高，透過國旅券整合食、宿、遊、購、行及相關部會振興措施，加速復甦國內觀光旅遊市場，並擴大振興五倍券效益。

觀光局表示，民眾在9月22日振興五倍券平台正式上線開放數位綁定時，同時在平台登記國旅券抽籤，即有機會抽中國旅券，愈早登記抽籤機會越多，10月8日以前完成登記就有4次抽籤機會，10月29日前登記，最後一次抽籤是在11月2日的上午。

中籤的幸運民眾名單會於抽籤當日下午公告於振興五倍券平台網站及發送簡訊通知，收到簡訊通知3日後即可於「國旅券」抵用平台領取1,000元QR Code。

(時報資訊)