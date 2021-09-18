公平會17日指出，歷經三次委員會議審議，決定對富胖達股份有限公司（foodpanda）開罰新台幣200萬元。理由是foodpanda藉由其市場力量，「限制」合作餐廳內用價和外帶價必須一致，且「限制」合作餐廳不得拒絕顧客自取訂單。而 這也是公平會首度針對外送平台開罰。

對foodpanda及Uber Eats兩大外送平台經過綜合整理與比較後，公平會指出，foodpanda要求合作餐廳內用與外帶價錢一致，是剝奪了店家對於經營成本反映上的分配權，店家本可依各種服務成本採取不同定價，況且，外帶價會包括合作平台佣金費用成本，被要求價格一致，店家為反映成本可能會調漲內用價格。

同時，公平會表示，foodpanda的這項要求也間接確保其他外送平台上的價格，不會低於foodpanda平台，進而導致的結果是，即使其他外送平台的抽成較低，店家也不會降低在其他外送平台上的售價，進一步接削弱其他外送平台與foodpanda競爭的能力。

而要求合作餐廳不能拒絕顧客自取訂單，公平會指出，顧客到店內自取餐點並未使用外送服務，但是因為透過foodpanda外送平台點餐，店家還是要付佣金，foodpanda收取了佣金後，又再轉而提供自取訂單的優惠折扣（例如「自取79折」），使顧客自取訂單價格又較外送價便宜，儼然形成店家「自己打自己」的局面，要不要開放顧客自取訂單應該讓店家有選擇，而不是有強制性。

公平會指出，外送平台市場規模顯著成長，尤其在疫情衝擊下，外送平台成為餐廳主要銷售管道之一。目前國內外送平台市場主要由foodpanda和Uber Eats占據，這兩家外送平台在消費者和餐廳端都擁有龐大客戶群，因此具有相當程度的市場力量。

公平會也因此告知foodpanda及Uber Eats這兩大外送平台，國內外送平台市場日趨集中，未來若擴大簽署獨家交易餐廳數量，或採其他具實質強制獨家交易效果限制，都可能產生違反公平交易法疑慮，公平會將持續關注市場變化，若發現有具體反競爭效果發生，將依法介入調查處理。

(時報資訊)