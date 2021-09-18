建商信心回穩，因疫情而延後的推案一舉出籠，全台928檔期推案量直逼6,000億元，前陣子受疫情影響較大的北北桃三都均明顯量增，台北市案量倍增至千億，過去房市熱的新竹、台南推案量則腰斬。591預估，在928檔期爆量演出下，全台全年推案量可望站穩兆元大關。

根據591市調顯示，今年全台928檔期推案量約5,721億元，較去年同期增5％，創五年同期新高，一掃疫情陰霾，全台共有56個總銷30億元以上的建案推出，其中12個建案總銷金額逾百億元，重量級大案在928檔期齊發，近年少見。

包括元利、亞昕、新美齊、大同集團旗下的尚志資產、江陵、名軒、森原等建商在雙北市都有推出百億級個案，威均機構在桃園青埔推出「威均青塘園」、「威均帝璽」二個百億級大案，遠雄、由鉅在台中，興富發集團的齊裕營造在高雄，亦分別推出百億案，大案競相推出，炒熱檔期房市。

不過，928檔期推案爆量，明顯集中在北台灣，北北桃三都推案量均破千億元，台北市推案以中、大坪數產品為主，又以大同區最為熱門，包括亞昕、三豐、士開、中工等建商合計推出七個指標案，推升台北市檔期總推案量達1,029億元，較去年同期倍增。

新北市在遞延性剛性買盤加持，推案量逾1,700億元，如板橋區周邊、新店央北、淡海新市鎮、土城暫緩等地，都有逾百億案量釋出；桃園在青埔特區宏普、亞昕、威均等建商搶進下，就有500億案量公開銷售，桃園市合計有千億案量推出。

591新建案指出，隨著防疫措施逐漸鬆綁，疫情相對嚴峻的北台灣，建商信心回穩，趁勢大舉推案，帶動推案量飆高，新北、桃園推案量均較去年同期增加約一成，第四季後市看旺，預估全年全台推案量有機會站穩1兆元大關。

不過台南因去年同期推案基期高，近期又適逢豪雨、營建成本上漲，新竹則因建商及投資客爭議頻傳，成政府打炒房重點地區，建商態度保守，導致928檔期量縮。

(時報資訊)