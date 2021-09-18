回顧過去一個月，在科技、成長股帶動下，部份美股呈現上漲，歐股因為之前漲多而處於整理格局；亞股部分漲跌互見，其中日股表現格外強勁、部分東南亞市場也因疫情影響逐漸和緩、亦呈現反彈走勢；台股在半導體漲價帶動下展開反彈，陸股則受制於監管等影響而出現較大波動。

從總經面來看，8月份全球採購經理人指數由前月的55.4降到54.1，全球經濟呈現擴張放緩，其中，已開發市場由前月的59.8降至58.3，多數已開發國家經濟呈現擴張放緩，新興市場由前月的50.6降到49.6，連續四個月放緩，主要仍是部分新興市場國家受到新冠疫情影響，經濟受到壓抑。

上半年基期因素加上新冠Delta病毒再起，全球經濟增長將放緩，但已開發市場在寬鬆貨幣政策與擴張財政政策下，加上疫苗施打率較高，景氣表現可望相對強勁。在主要國家貨幣政策方面，隨著景氣復甦，部分央行將開啟利率正常化步調，但多數央行仍將採取觀望模式。

上半年隨著經濟回溫與原物料價格走揚，通膨預期明顯上升，部分國家已啟動升息或是縮緊量化寬鬆政策，展望下半年，經濟復甦力道較為強勁的國家，將繼續貨幣政策正常化的腳步，其中市場普遍預估聯準會將在今年底或明年初開始執行量化寬鬆縮減計畫。隨著近期新冠肺炎變種病毒迅速興起，部分疫情仍較為嚴峻的國家仍將維持寬鬆政策，整體而言，多數央行仍維持寬鬆貨幣政策，市場資金仍舊充沛。

聯準會透過多面向貨幣政策來調控市場流動性，市場對聯準會後續被迫大幅升息的擔憂消退，短線利率風險不高，因此本基金維持較低的現金部位，後續觀察聯準會量化縮減與升息進度。

隨著時序逐漸步入下半年的後半段，全球市場也將隨之出現包括成長動能可能放緩、通膨預期變化，以及美國聯準會貨幣政策邁向正常化等諸多轉折。

從趨勢面看，即使市場出現成長動能可能放緩的跡象，不過景氣擴張趨勢未變，從趨勢角度來看，成長動能依然強勁；從體質面，以全球最大經濟體美國為例，包括美國民眾存款、企業手中現金狀況來看，都顯示現金充沛。就需求面，從美國就業市場成長、企業補庫存和資本支出等需求上，也可看出經濟擴張動能延續的跡象。

整體而言，經濟前景看來確實強健，而經濟前景是企業獲利的支柱。預期全球經濟2021年成長超過6％，為40年來最強勁的成長。但有以下兩大方向要留意。

首先，全球經濟目前處於成長周期中較為成熟的階段，成長動能可能開始出現放緩跡象。例如：美國製造業雖放緩，但仍將維持擴張態勢；與此同時，中國經濟動能已開始面臨較大的挑戰；即使是經濟活動在第三季再度轉強的歐元區，後續力道也需要再觀察。

第二，全球經濟的下行風險最近有所增加。例如Delta變種病毒擴散有如懸在全球前景上方的一把利劍，疫苗接種率上升可能促使一些國家的政府制定有區別的限制措施。受疫情長期影響，原物料和產能短缺問題仍在比，終端市場也感受到商品價格急漲。不過，預期通膨率未來數季則是有望持續走緩。

雖然面臨這些不確定因素，成長的力量很可能仍將占上風，下半年料將出現高於趨勢水準的亮麗成長率。

面對接下來市場開始擔憂成長動能可能放緩、通膨預期可能出現轉折，以及貨幣政策方向的調整，建議以兩大策略因應：一是以尋找多元成長題材來因應景氣動能可能放緩的現實面；一是因應利率可能走高的可能，尋找收益來源、但同時仍須留意投資組合中的信用跟利率風險。

此外，全球景氣在第二季來到高峰，下半年呈現擴張放緩，長天期利率升幅將受到壓抑，預估殖利率曲線將趨向平坦，短線利率風險較低的情況下，信用債券違約率有望持續下滑，基本改善下有利信用債，加上信用債收益率高於公債，利差仍具吸引力，風險性信用債券仍相對具吸引力。

(時報資訊)