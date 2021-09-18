大同在營運轉機、子公司尚志資產等配息進補二大題材帶動下，17日股價開盤不久即攻上漲停鎖死，收33.4元，並爆出16萬張大量，盤中高掛5萬張買單，股價創下二年多來新高，強勁漲勢並帶動集團公司跟進大漲，福華上漲9.45％、精英上漲6.48％、大世科上漲2.16％。

大同經營權易手後，以董事長盧明光、總經理何春盛為首的經營團隊成形，已設定五年願景，要成為「國家數位轉型推手」，喊出三至五年內要將外銷比重提升至三成，持續聚焦鎖定太陽能、電動車馬達及儲能市場布局。

新經營團隊也繳出漂亮成績單，扣除轉投資華抰虧損外，大同本業已轉盈，第二季每股淨利0.35元，上半年累計0.23元。8月營收27.94億元，創下17個月來單月新高，年增亦達23.1％。

除了營運轉機題材，兩個轉投資公司尚志資產、大世科獲利佳，也將進一步挹注未來大同獲利表現。

大同金雞母、百分之百持股的尚志資產，9月22日除息，在「大同廿莊園」建案認列下，將配發5.15億元現金股利，可望再挹注母公司大同的獲利，累計今年尚志資產挹注大同獲利達12.15億元。此外，已連續20年穩定配息的大世科，大同持有大世科股權約42％，大世科今年每股將配發現金1.5元，將於10月8日發放。

大同營運轉機題材，16日獲主力、外資、投信等買盤進駐，17日股價強勢表現，並帶動集團公司股價大漲，福華收19.1元、精英收25.45元，均創四個多月來新高，大世科則收45.15元。

(時報資訊)

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