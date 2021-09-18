8、9月電視面板價格大跌，跌價走勢預期將一路延續到年底，群創董事長洪進揚首度鬆口將減產。他指出，9月面板價格跌幅大，第三季出貨平均單價預估將下修，而本月起已經針對不同產品線動態調整產能，第四季會安排歲修，並且視訂單狀況適度調整產能利用率。

洪進揚表示，今年不像過去上下半年來區分傳統淡旺季，上半年ChromeBook教育市場的需求很強，但是疫後需求減緩，而且雙十一、黑色星期五備貨需求也不明顯。反觀企業近兩年獲利很好，下半年商用採購提升。

連續兩個月電視面板價格下跌，而且面板價格跌幅大、預期跌勢會延續到年底，市調機構預期面板廠第四季會減產。先前群創法說會預期第三季大尺寸面板出貨量和平均出貨單價相比前一季都有大約有1～4％的成長，洪進揚表示，9月面板價格跌得多，第三季出貨平均單價會下修。

群創9月已經開始動態調整產能，第一步是針對產品線調整，第四季可能視訂單狀況調降產能利用率、安排生產線歲修。

他也指出，第三季供應鏈問題也仍然存在，除了IC缺貨，目前PCB、玻璃供應也都有狀況，對產出都有影響。而且缺櫃、塞港等問題加劇，也都增加管理上的挑戰。

過去群創電視面板的營收比重較高，現在降到約四成的比重、IT面板佔比也大約四成。

洪進揚表示，長期來看希望各產品線平均，電視面板比重約三分之一、IT面板佔三分之一，其他如中小尺寸、車用等產品也佔三分之一的比重。

群創近年尋求價值轉型，延伸價值鏈，和系統商合作。此次攜手中光電智能雲服，在台北捷運西門地下街打造沈浸互動裝置藝術展演。同時群創也和冠捷、富動科技推出31.2吋CFA彩色電子紙資訊看板，以群創TFT背板、元太彩色電子紙模組、冠捷系統組裝和富動整機製造，建立智慧移動彩色電子紙供應鏈，打造Metro Lab魔幻展演場域節目行程公共資訊看板。

(時報資訊)

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