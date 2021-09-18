台積電漲價效應持續發酵，外資圈重新審視台積電客戶端面臨的成本壓力，大摩認為，消費性電子庫存壓力增加，或訂單減少，可能有削減台積電訂單之憂。

高盛則提到，晶圓代工價格上漲，使IC設計公司費用支出增加，毛利率明年將下降1～3個百點。

17日因適逢富時指數調整生效影響，權值股賣壓湧現，台股最後一盤爆出大量622億元，加權指數由紅翻黑、月線失守。

其中，台積電最後一盤賣壓沉重，股價直線墜落，被壓回平盤，收600元。觀察三大法人動向，外資賣超台積電4,388張，投信買超434張，自營商買超382張，合計賣超3,572張。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台積電尾盤爆大量，應屬被動型基金的程式交易賣單，預期中秋節過後開盤，法人應會回補權值股。

最近居家辦公（WFH）相關需求（即Chromebook、電視面板等）有放緩的跡象，增加了市場對2022年終端需求前景的不確定性。而台積電調漲代工價格，IC設計公司轉嫁成本的能力，現在已成為投資者關注的焦點。

摩根士丹利證券認為，因電視、個人電腦、智慧手機和消費半成品的庫存壓力增加，或訂單減少，使台積電的部分客戶，開始削減上一代晶片的庫存，例如聯發科正在減少台積電7奈米製程的5G SoC晶圓訂單，蘋果也擬減少台積電5奈米製程的A14處理器（用於舊iPhone12）的訂單。

大摩因此預測，台積電第四季營收季增5％，市場共識為季增大於10％，由於目前正處於電子業半庫存調整期，使台積電的本益比較難上調，大摩維持對台積電「中立」的投資評等，目標價580元不變。

高盛最新報告則提到，晶圓代工價格上漲，IC設計業者2022年將因此多支出20～30億美元費用。聯發科、聯詠、瑞昱、譜瑞-KY等明年毛利率也難逃下修1～3個百分點。

高盛對這四家公司投資評等，除了譜瑞-KY維持「賣出」外，另三家維持「買進」，聯發科目標價降到1,294元，聯詠632元，瑞昱655元，譜瑞-KY為1,397元，主要以IC設公司轉嫁程度預估。

(時報資訊)

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