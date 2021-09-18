台股17日提前上演秋後變盤行情，在多方點火之下，盤中一度大漲百點，卻受富時指數調整影響，尾盤爆出近623億元大量，拖累指數終場跳水，下跌1點，並推升成交金額重返3,000億元以上。法人認為，大盤雖意外收黑，但強勢股已有重新凝聚人氣跡象，在不確定因素逐步解除之下，買盤可望陸續歸隊。

由於富時指數成分股17日進行調整，台股尾盤驚坐「大怒神」，從上漲99點甩尾收跌1點，收在17,276點。

權王台積電尾盤也爆出2.2萬張大量，占單日成交比重約五成，股價由盤中上漲1.5％收斂至平盤，守住600元整數大關。

值得一提的是，台股單周量能大幅萎縮，僅剩1.35兆元，創下近半年來新低量，對照先前高峰3兆水準，更呈現對半砍情況。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，近期台股高檔量縮，主要受三大因素影響，第一是中秋連假效應，第二是美FOMC會議即將召開，投資氣氛偏向謹慎觀望，而股價波動小，也讓當沖、短線客減少，是量能下滑的第三原因。

不過，蕭乾祥認為，外資9月以來偏多加碼台股，扮演重要穩盤力量，加上秋節連假過後，本土資金有望加速歸隊，以及研判Fed態度仍偏鴿派機率較高，不確定因素陸續消散，都是支撐台股量能回溫、逐步走堅的正向條件，基本面佳的績優股表現可期。

根據統計，台股往年在中秋節後十個交易日平均上漲機率超過六成，秋節過後具變盤向上機會。群益投顧副總裁曾炎裕指出，市場預期Fed將宣布縮減購債，重點觀察美股及美元指數表現，若未出現較大修正，將有助於外資持續回補台股。

此外，台股第三季出口與外銷接單屢創新高，企業7、8月營收續創新高，財報預期亮麗，股價可望提前反應，隨著法人調節壓力暫緩，季底作帳效應重新啟航，預期整體行情將「撥雲見月」。

在族群表現上，蕭乾祥表示，長假後可以關注金融、航運、鋼鐵、塑化等四大傳產類股，基本面獲利動能不錯，可望扮演穩盤重心，而電子部分差異程度較大，以IC設計、載板需求續強，NB、面板等因終端需求出現雜音，不建議採追高布局策略。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意