網路家庭17日公告私募普通股案、重大投資案及其子公司拍付國際股份交換案。網家董事長詹宏志表示，將引進策略投資人包括中華開發金控、中華電信、21世紀數位有限公司，要募集新台幣10億元，約占網家已發行股份之7.35％。詹宏志說，將借重相關金融服務、大數據、人工智慧科技的發展經驗與資源，強化未來營運。

網家本輪私募股票每股認購價格為106.65元，將發行937萬股，不過三家公司的股權佔比，詹宏志則表示不便透露。

而本輪私募普通股案完成後，網家將透過投資新台幣21.6億元以及股份交換其子公司拍付國際的股份，取得21世紀數位五成股份暨控制權。此輪投資案以及股權交換，將於10月完成交易。

21世紀數位主要業務為「先買後付」（Buy Now, Pay Later，BNPL），2020年獲得開發金投資，2021年服務在PChome線上購物平台上線。詹宏志表示，過去的合作中發現，台灣有相當多的消費族群在購買交易金額較高的商品，需要用到「先買後付」的服務，而國際上的趨勢也是這樣，未來將整合拍付與21世紀數位雙方優勢，提供更完整的金流服務。

台灣大在momo富邦媒助陣下，2023年營收揚言將超越中華電信，這次網家引進中華電信資金，雙方聯手對抗台灣大與momo富邦媒的戰略意義重大，中華電並將藉此補足其在電商市場長期發展薄弱的不足，而中華電與PChome、台灣大與momo、以及遠傳與friDay購物的電信與電商合縱連橫，將為產業生態及市占版圖投下變化球。

中華電信總經理郭水義透露，未來中華電的Hami Point可轉換為P幣「是必然的趨勢」，這將使得網家有機會擴大接觸原本Hami Point的客戶群，而Hami Point的客戶群至少包括1千多萬行動用戶及市話、寬頻上網用戶，對PChome業務拓展如虎添翼。

郭水義強調，後疫情的產業新常態，電商是各行各業的DNA，電商、金融及電信合作發展點數經濟、FinTech及支付服務必然是未來的發展新趨，網家、中華電、中華開發金控未來進一步合作、有無限想像空間，除了台灣市場，也期望拓展到其它海外市場。

開發金控17日亦公告子公司開發資本旗下的開發創投、凱基證券，加上中國人壽等共認購網家私募普通股，金額共5億元。

中華開發資本執行副總經理南怡君指出，數位電商驅動成長是開發金控最近幾年重要的發展目標，中華開發資本近年致力於投資管理業務，透過資金配置參與台灣蛻變與轉型，也把所有的投資戶、基金投資人、策略合作方等都當作投資生態圈夥伴，本次能促成投資夥伴和21世紀數位與PC home結盟並引進中華電信、開發金控成員參與，架構一個電信、電商、金融科技及金融服務四柱擎天的聯盟，開發金未來將透過這個聯盟為客戶和消費者提供實惠及貼心的服務，同時達成數位躍升、 驅動成長的目標。

詹宏志說，網家集團近年來一直在自我調整，展望未來營運，希望可以結合各領域的夥伴，把業務集中在幾件事情，包括電商、金流與物流。電商部分，包括如跨境或是其他形式的電商，同時也希望把過去透過電商累積的行為數據做為基礎，開展新型態的網路金融服務。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意