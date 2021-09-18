受惠價格上揚，陽明海運、萬海航運、中鴻鋼鐵獲「好評」。中華信評指出，新冠肺炎疫情導致全球港口長期壅塞和運價費率飆漲，進而大幅增強陽明海運、萬海航運的現金流量產生能力，估測萬海航運今年上半年運費漲幅高達120％，而陽明海運的現金流量產生能力大幅改善，將降低借款率多達24％，均是史上絕無的記錄。

中華信評17日對陽明海運企業信用評等展望由「穩定」調 為「正向」，長、短期信用評等twBBB+/twA-2獲得確認，中華信評的理由相當明確：飆漲的運價費率。中華信評分析師胡凱富指出，飆漲的運價費率應可持續提升陽明海運2021年的現金流量，在2021年上半年就有727億元；至6月底，陽明海運用其現金流量將借款從2020年年底時的1,336億元減少至1,009億元，降幅達24％。同時，陽明海運7月完成的股權認購共募得291億元，進一步提升該公司償債能力。

中華信評亦將萬海航運2021年平均運費年成長率預測值上調至120～130％，估計持續的海上交通亂象應可在未來三至四季期間，支持萬海航運的運價費率。中華信評分析師陳宛暄指出，未來一至二年期間，萬海航運應可將強勁的營運現金流量，用在支應其積極的資本支出計畫，並在股利政策上維持彈性，進而使該公司在2022年運價費率逐漸恢復常態後，得以維持充裕的財務緩衝空間。中華信評最新調整萬海航運的評等展望，由「穩定」 調為「正向」，本地長、短期信用評等twA-/twA-2獲得確認。

另外中華信評亦指出，在強勁鋼鐵需求與供給吃緊下，中鴻鋼鐵在2021年創下歷史新高的營運現金流量，公司借款水準快速降低，因此調升中鴻鋼鐵的「個別基礎信用結構」，長短期信用評等twA/twA-1 則獲得確認，評等展望穩定。

中華信評預期，2021年中鴻平均銷售價格將上漲57％至63％，帶動50％至55％營收成長；鋼價飆升可抵消扁鋼胚價格大幅上漲帶來的影響，估計中鴻2021年的EBITDA（息稅折舊攤提前獲利）將從2020年時的15億元，提高至60～65億元。

(時報資訊)

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