大國角力撒錢拚基礎建設，散裝航運可望迎來十年大多頭行情！隨中、美、歐、印等國投入基建，研調機構克拉克森預估，今年全球基建預算將達到2.76兆美元，且逐年追加，到2031年將達到逾3.3兆美元，鐵礦石、水泥、煤炭等大宗原物料貿易量跟著逐年看增，運力需求將居高不下。

另據外電15日報導，美國散裝航商Geno Shipping表示，今年運價大漲，反映船舶數量有限難以滿足貨運激增需求，未來幾年都可能出現類似周期。當利用率達到一定程度時，運價會開始呈拋物線走勢，而散裝船業正接近這種狀態。

裕民副總張宗良17日參加線上法說會，他援引多項國際散裝航運數據，並強調基礎建設將是推升波羅的海乾散貨運價指數（BDI）的重要關鍵，今年來日租金收益明顯增長，創十年新高，並歸納4C因素將主導下半年散裝航運市場。

在BDI成分中，今年前八月海岬型船BCI平均日租金27,258美元、年增153％，巴拿馬型船BPI平均日租金24,911美元、年增184％，輕便型船BSI平均日租金23,974美元、年增353％。

進入9月漲幅擴大，14、15日連二日創下11年來最大單日漲幅，合計暴漲逾萬美元，截至17日，BDI達4,275點，已連續六個交易日上漲，其中海岬型BCI日租金續漲959美元至53,240美元。

張宗良指出，散裝航運運價續漲的關鍵，是船噸供給不足以應付乾散貨貿易量穩定成長，跟船隊訂單維持歷史低檔、預期環保因素將加速淘汰老舊船型等都有關係，目前造船廠被貨櫃船訂單擠爆，散裝船訂單已排到2024年。

展望下半年，將由4C因素主導散裝航運市場，一是中國大陸（China）占散裝航運貿易量半數以上，雖然祭出鋼鐵限產，但仍持續進口含鐵量高的鐵礦石；二是疫情（Covid-19）因素籠罩亞洲多個生產國，干擾製造業產銷供應鏈；三是塞港（Congestion）嚴重折損運力；四是碳排量（Carbon）減排，目前七成現有船未達環保節能定義，預期船東將改裝或減速以符合IMO新規定，也將折損運力，讓吃緊的供給雪上加霜。

(時報資訊)

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