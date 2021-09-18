貨櫃海運市場迎產業旺季，雖然有達飛海運凍漲基本運價的插曲，但美西港口累積65艘貨櫃船等待進場，塞港艘數創新高，供需失衡嚴重，運價居高不下。長榮超前部署的第二艘2.4萬TEU船隻「長儀輪」預計22日抵達台北港，第三艘將在10月28日交付營運，艙位已被預訂完。隨著長榮第四季11艘新船下水，憑藉著運力成長，可望推升營收及獲利。

美國權威航運媒體American Shipper最新報導指出，根據Marine Exchange of Southern California（南加州海事交易局）的統計，目前高達65艘貨櫃船於美國西岸的加州洛杉磯港與長堤港外海排隊等待進港，塞港數量創下歷史新高，8月下旬為44艘，8月中旬為37艘左右。

此外，全球第二大貨櫃航商地中海航運（MSC）首席執行長（CEO）索倫托夫（Soren Toft）也指出，正常的情況下，從大陸至美國西岸的定期航線投入五～六艘船營運，現在由於港口壅塞、內陸櫃場爆滿、拖車司機短缺及鐵路運能不足的影響，MSC已經將航線的船隊增加為九～十艘，但即使如此，還是難以提供客戶需要的運輸服務。

國內業者也表示，運力供需嚴重失衡及港口塞港已是整個供應鏈問題，讓海運業者承擔高運價的輿論壓力有失公允，因為只要一個環節不順，例如內陸運輸的卡車調度困難、卡車司機罷工或染疫而缺工等，都會延後碼頭作業流程，讓排隊在港口外的船舶累積越來越多，衍生出航班的空班問題，迫使業者因無船舶可使用，必須停航或減班，如馬士基及MSC等。

長榮目前進入交船高峰期，新增運力可填補當前產業上普遍缺船的窘況，是長榮營運成長的助力，尤其第四季尚有11艘船舶交付。長榮第二艘2.4萬TEU長儀輪（EVER ACT）已於9月10日投入遠東到歐洲航線，預計9月22日抵達台北港，10月26日抵達終點漢堡。

長榮第三艘2.4萬TEU的EVER AIM也將在10月28日交付營運，沿途停靠的港口與長儀輪一樣，特別的這一航次則再台灣多停靠高雄港，預計12月8日抵達終點漢堡。

17日國內本土法人發出報告指出，人為干預的凍漲運價手段，無法改變供不應求的市場機制，運價將持續維持高檔，看好長榮今年稀釋EPS（考量無擔保可轉債）將達40.1元，2022年稀釋EPS為49.54元。今年上半年長榮EPS為15.03元。

(時報資訊)

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