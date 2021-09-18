第四季進入亞洲線貨櫃航運旺季，萬海航運積極投入新造船搶市，17日舉行新造船昌春輪、安春輪線上命名儀式，其中昌春輪將於30日在廣州文沖船廠交付後，投入日本關西－越南航線。

萬海總經理謝福隆14日在法說會上表示，東南亞多個生產國受疫情影響，工廠停工、貨載停頓，第三季貨櫃航運運輸受疫情影響，出貨時間將遞延到第四季，預期在各國政府強力控制後，10月初應可逐漸恢復正常，加上第四季是亞洲線旺季，萬海將超前部署迎旺季。他樂觀預估，萬海第四季毛利將維持第三季高檔。

據上海SCFI出口貨櫃運價指數最新數據，東南亞線運價連續數周上漲，17日上漲13美元至934美元。

昌春輪、安春輪是萬海委由中國船舶工業貿易公司與廣州文沖船廠建造的12艘2,038 TEU系列貨櫃輪的第六及第七艘，載重噸位23,802噸，2,038 TEU系列是萬海布局亞洲區間航線的主力，年底前還有二艘2,038 TEU貨櫃船交付。

萬海今年預計有11艘新船交付、新增26,486TEU，二手船將交付10艘、新增逾6萬TEU，還有造櫃計畫，去年第四季到今年第三季，總計新造櫃18.4萬TEU，日前萬海董事會通過第四季再造一批新櫃。

萬海現有86艘自有船、64艘外租船，逐步汰舊換新、以自有船取代租船。萬海在建船舶還有46艘、運力逾26萬TEU，今明年將是交船高峰，到2024年新船全數投入，運力將比現在大增60％以上，目前全球市占1.7％，排名第十。

(時報資訊)

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