全球貨櫃航運無懼市場風雨，最新一期上海貨櫃運價指數SCFI續漲54.35點達4,622.51點，再創新高，自5月來已連漲19周！儘管多國政府投以關注眼神，達飛、赫伯羅德等大咖航商喊凍漲，但全球主要航線運價持續上衝，不僅遠東到歐洲、地中海、美東等主要航線運價續創新高，連日本、東南亞、韓國等亞洲線運價也拉大漲幅。

除了高運價貢獻超額獲利，貨櫃三雄近期法說會釋出貨櫃航運榮景可望延續到明年上半，甚至全年，外資也在17日大舉買進，陽明、長榮分居買超前兩名，各買超18,351、15,829張，萬海買超也有8,328張，總計外資砸近60億元買進貨櫃三雄。

貨代業者透露，目前看來凍漲僅限少數航商，多數航商在最近一波9月15日持續調漲運價，每20呎櫃（TEU）上漲900美元以上、每40呎櫃上漲1,000美元以上，接著醞釀10月再漲。

SCFI在17日最新報價，美東線11,759美元，上漲28美元、周漲0.2％；歐洲線運價7,524美元，上漲33美元、周漲0.4％；地中海線運價7,511美元，上漲146美元、周漲2％；美西線運價6,322美元，持平；澳新線進入旺季加上缺船，運價上漲102美元至4,300美元。

航商表示，由於疫情、颱風等影響，造成美國、大陸沿海港口及內陸運輸壅堵嚴重，加劇全球航運產業鏈供給惡化，船舶周轉率及準班率持續探低，供給四缺（缺櫃、缺艙、缺工、缺車）恐延續至年底；同時面臨年終消費旺季，零售業、製造業庫存指數創歷史新低，在供給稀缺及強勁需求帶動下，運費逐月上揚創新高。

全球貨櫃航運龍頭馬士基預測，今年全年全球貿易量年增7％～8％，主要來自跨太平洋航線增加兩位數帶動，加上疫情造成港口、船舶、倉庫營運效率下降，大量船舶和貨櫃塞港，造成全球供應鏈失衡。

據IHS Markit統計，全球主要港口貨櫃裝卸量相較疫前成長10％～70％，尤其在美國西岸洛杉磯、長灘港等，平均每艘船舶裝卸量較疫情前暴增逾70％。再者，高運價吸引大量船舶投入，讓塞港現象雪上加霜，今年前七月跨太平洋航線增加多達23個航班，表面看起來運力增加33％，但因為塞港卻大打折扣，這些船舶由其他航線調來，又造成其他地區缺船，於是造成全球多數航線運價全面上漲的現象。

(時報資訊)

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